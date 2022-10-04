Генплан развития Харькова от британских архитекторов представят в ООН
На 83-й сессии Комитета Европейской комиссии ООН по городскому развитию, ЖКХ и землеустройству проведут отдельную панель, посвященную восстановлению Харькова.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, на комитете представят Генеральный план развития города Харькова, над которым работают британские архитекторы во главе с Норманом Фостером. Последний также примет участие в заседании.
"Кроме того, мы привлекли группу украинских и харьковских архитекторов. В Генеральном плане будет четко расписан прежде новый подход к экономике города Харькова. Мы создадим индустриальные парки, IT-кластеры для того, чтобы Харьков был самодостаточным, сильным и независимым в экономическом плане городом, таким, каким он был до войны", – отметил Игорь Терехов в эфире телемарафона.
В Генплане будет запечатлена жилая застройка, новые торговые и административные здания.
83-я сессия Комитета Европейской комиссии ООН по городскому развитию, градостроительству, жилищному хозяйству и землеустройству пройдет с 3 по 7 октября в Сан-Марино. Это вторая часть заседания комитета. Первая прошла в Женеве, и именно после выступления Харьковского городского головы Игоря Терехова лорд Норман Фостер выразил желание поддержать Харьков и совместно создать новый Генеральный план города.
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