Об этом сообщает Харьковский городской совет.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, на комитете представят Генеральный план развития города Харькова, над которым работают британские архитекторы во главе с Норманом Фостером. Последний также примет участие в заседании.

"Кроме того, мы привлекли группу украинских и харьковских архитекторов. В Генеральном плане будет четко расписан прежде новый подход к экономике города Харькова. Мы создадим индустриальные парки, IT-кластеры для того, чтобы Харьков был самодостаточным, сильным и независимым в экономическом плане городом, таким, каким он был до войны", – отметил Игорь Терехов в эфире телемарафона.

В Генплане будет запечатлена жилая застройка, новые торговые и административные здания.

83-я сессия Комитета Европейской комиссии ООН по городскому развитию, градостроительству, жилищному хозяйству и землеустройству пройдет с 3 по 7 октября в Сан-Марино. Это вторая часть заседания комитета. Первая прошла в Женеве, и именно после выступления Харьковского городского головы Игоря Терехова лорд Норман Фостер выразил желание поддержать Харьков и совместно создать новый Генеральный план города.

4 октября россияне обстреляли Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.

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