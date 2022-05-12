Политик высказал такое мнение в эфире Эспрессо.

"Удивительный факт, возможно, малоизвестен. Те российские военные, так называемые орки, которые погибают в Украине, - все смотрели видеоконтент Анатолия Шария. Как можно не связать эти вещи: насилие в Буче, изнасилование украинцев и просмотр видеоконтента Шария? Это напрямую связано. В телефонах орков обнаруживают его Ютуб - все они были потребителями контента Шария", - отметил Фейгин.

Политический деятель убежден, что политическая партия кремлевского пропагандиста Анатолия Шария финансировалась за счет Кремля и в нее входили люди с четкой антиукраинской позицией.

"Меня всегда поражало, что вот плавает, крякает утка эта знаменитая. Все и так понимали, что это персонаж, который не слезает с экранов пропагандистских телеканалов Кремля, рассказывает о деревенских и кастрюголовых. Нет не смысла говорить, что партия Шария - абсолютно агентская, туда набирали людей за агентурные деньги. И так ясно, что они здесь корректировали огонь и все на свете", - заметил Марк Фейгин.

4 мая полиция Испании задержала пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, подозреваемого Украиной в государственной измене.

Впоследствии испанский суд отпустил Анатолия Шария под подписку о невыезде .

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