Геноцид украинского народа станет приговором для всех россиян, - Гарань

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV



Безусловно, россияне совершают военные преступления в Украине. Геноцид означает целенаправленные действия по уничтожению категории народа по определенному признаку. Ситуацию в Буче, я думаю, можно назвать геноцидом украинского народа. Я хочу подчеркнуть, что эти зверства россиян, которые мы видим, не являются случайностями. Россия готовила россиян в течение многих лет к геноциду украинского народа. Они говорили, что Украина не страна, а такого народа, как украинцы, нет,” - объяснил Гарань



Гарань добавил, что в статье кремлевского СМИ "Риа Новости" целенаправленно призывают к деукраинизации Украины и репрессиям против украинцев.



“Путинский режим вел кампанию по разжиганию ненависти к украинцам очень много лет. Поэтому за это несет ответственность и Россия, как государство, так и исполнители. Исполнители это не только Путин, но и русская армия и русские. Я думаю, что произошло в Буче, а прежде происходило во многих других оккупированных населенных пунктах, позволяет Украине призывать мир к морали и справедливости,” - добавил Гарань

Напомним, Владимир Зеленский, посетив Бучу на Киевщине 4 апреля, заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины уволили города Бучу и Бородянку Киевской области. В освобожденном от российских захватчиках Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек. На улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки из Бучи в Киевской области, где видно, что первые признаки раскопок братской могилы на территории храма Андрея Первозванного были с 10 марта. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb