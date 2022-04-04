Геноцид украинского народа станет приговором для всех россиян, - Гарань
Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань уверен, что геноцид украинского народа, устроенный российскими солдатами, станет приговором для всей России
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV
Безусловно, россияне совершают военные преступления в Украине. Геноцид означает целенаправленные действия по уничтожению категории народа по определенному признаку. Ситуацию в Буче, я думаю, можно назвать геноцидом украинского народа. Я хочу подчеркнуть, что эти зверства россиян, которые мы видим, не являются случайностями. Россия готовила россиян в течение многих лет к геноциду украинского народа. Они говорили, что Украина не страна, а такого народа, как украинцы, нет,” - объяснил Гарань
Гарань добавил, что в статье кремлевского СМИ "Риа Новости" целенаправленно призывают к деукраинизации Украины и репрессиям против украинцев.
“Путинский режим вел кампанию по разжиганию ненависти к украинцам очень много лет. Поэтому за это несет ответственность и Россия, как государство, так и исполнители. Исполнители это не только Путин, но и русская армия и русские. Я думаю, что произошло в Буче, а прежде происходило во многих других оккупированных населенных пунктах, позволяет Украине призывать мир к морали и справедливости,” - добавил Гарань
- Напомним, Владимир Зеленский, посетив Бучу на Киевщине 4 апреля, заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
- 1 апреля подразделения Вооруженных сил Украины уволили города Бучу и Бородянку Киевской области. В освобожденном от российских захватчиках Буче обнаружили братскую могилу, где похоронили почти 300 человек. На улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки из Бучи в Киевской области, где видно, что первые признаки раскопок братской могилы на территории храма Андрея Первозванного были с 10 марта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное