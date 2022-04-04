"Геноцид следует задокументировать и судить": премьер Польши предложил расследовать военные преступления РФ в Буче на международном уровне

Об этом сообщил официальный профиль канцелярии премьер-министра в Twitter.



"Преступление геноцида должно быть наказано, должным образом описано, задокументировано и осуждено. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальную Книгу палачей, чтобы больше в мире не повторялось зверств войны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на преступления российской армии в Киевской области: "Сделаю все, чтобы заморить голодом военную машину Путина".

Президент Франции выразил соболезнования украинцам и призвал к мести.

США готовят новый пакет санкций из-за преступлений России в Буче.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb