"Геноцид следует задокументировать и судить": премьер Польши предложил расследовать военные преступления РФ в Буче на международном уровне
4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал создание специальной комиссии по расследованию преступлений российской армии в Киевской области
Об этом сообщил официальный профиль канцелярии премьер-министра в Twitter.
"Преступление геноцида должно быть наказано, должным образом описано, задокументировано и осуждено. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления", - говорится в сообщении.
- Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальную Книгу палачей, чтобы больше в мире не повторялось зверств войны.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на преступления российской армии в Киевской области: "Сделаю все, чтобы заморить голодом военную машину Путина".
- Президент Франции выразил соболезнования украинцам и призвал к мести.
- США готовят новый пакет санкций из-за преступлений России в Буче.
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