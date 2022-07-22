Геннадия Корбана не пустили в Украину и изъяли паспорт
Украинского бизнесмена и политика задержали на границе из-за вероятного лишения его гражданства Украины
Об этом Геннадий Корбан сообщил в общении с изданием "Бабель ".
Сегодня, 22 июля, глава оборонного штаба Днепра Геннадий Корбан задержан на таможенном контроле во время въезда в Украину. У бизнесмена изъяли украинский паспорт. Пограничники руководствовались тем, что гражданство Геннадия Корбана приостановлено, передает "Украинская правда". В то же время, соответствующие документы, подтверждающие этот факт, не предоставили.
Напомним, что недавно народный депутат Сергей Власенко опубликовал копию указа Президента Украины о прекращении гражданства нескольких влиятельных политиков, в частности, Геннадия Корбана и Игоря Коломойского. Официальную информацию по этому поводу пока не обнародовали.
Геннадий Корбан отправился в Европу в недельный отпуск, о чем он сообщил в Facebook.
- Если Коломойского лишат гражданства и он уедет в США, к нам приедет еще 20 HIMARS, – инвестиционный банкир Фурса.
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