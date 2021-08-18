Генконсул Туркменистана провел встречу с талибами: "отношения имеют братский характер"

Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.



"Генеральный консул Грузии в городе Мазари-Шариф встретился с руководителем представительства движения "Талибан" в провинции Балх", - говорится в сообщении.



Отмечается, что встречи "прошла в позитивном и конструктивном ключе".



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Дипломат обсудил с талибами ряд конкретных вопросов, связанных с осуществлением туркменским консульским учреждением своих функций в северных провинциях Афганистана.



"При этом было отмечено, что отношения между народами двух стран носят братский характер и основаны на принципах дружбы и добрососедства", - подчеркнули в МИД Туркменистана.

Напомним, после капитуляции президента Афганистана Ашраф Гани и его бегства из страны талибы заняли без боя Кабул и остальные города.

Впрочем первый вице-президент заявил, что согласно конституции страны, берет власть и продолжает борьбу с талибами .

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс прекратит помощь афганскому правительству при фактическом отсутствии такого