Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Генконференция МАГАТЭ призвала РФ немедленно вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины

Генконференция МАГАТЭ призвала РФ немедленно вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины

29 сентября, 2023 пятница
11:24
Война с Россией

На 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран одобрили резолюцию, инициированную Канадой, Финляндией и Коста-Рикой относительно немедленного возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины

Об этом сообщает Минэнерго.

Резолюция призывает РФ немедленно вывести весь военный и другой неуполномоченный персонал из ЗАЭС и вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с действующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИАРУ), обеспечить безопасное и защищенное функционирование станции для того, чтобы Агентство осуществляло эффективное и эффективное внедрение гарантий безопасности.

Резолюция определяет постоянное и усиленное физическое присутствие Миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи в Запорожье (ИСАМЗ) и внедрению гарантий безопасности на ЗАЭС, подчеркивает необходимость предоставления экспертам Агентства неограниченного и своевременного доступа к и со всех соответствующих мест на и вокруг ЗАЭС и просит генерального директора продолжать регулярно отчитываться о ситуации.

"Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины - доказательство того, что цивилизованный мир - с нами", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

  • Накануне, 28 сентября, стало известно, что Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на 2023-2025 годы. Это один из двух руководящих органов МАГАТЭ.
  • Экологическая организация Greenpeace обнародовала выводы, где утверждает: международные регулирующие органы не в состоянии эффективно присматривать за безопасностью на ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Это создает угрозу потенциально опасной ядерной ситуации на станции.
Экономика
Украина
Россия
Енергия
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Мир про Украину
Читайте также:
зерно, пшениця
28 сентября, 2023 четверг
Польша предлагает передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве
28 сентября, 2023 четверг
В ISW предполагают, что Силы обороны совершили прорыв на линии Роботино - Вербовое
Shahed-136
28 сентября, 2023 четверг
Ночная атака на Украину: попадание в Кировоградской области, в Одесской и Черкасской работало ПВО
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.84
    Продажа 40.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
29 сентября
11:20
Пресс-релиз
АЛЛО: как прошла презентация Xiaomi 13T и 13T Pro
11:16
В Минэкономики планируют через 4 года вернуть экономику на довоенный уровень: названы предпосылки
11:05
Янукович
Обвинительный акт по экс-президенту Януковича по делу незаконного завладения угодьями "Сухолучье" передали в суд
11:00
Орбан перечислил "трудные вопросы", которые считает препятствием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
10:53
Япония начнет сбрасывать вторую партию очищенной воды с Фукусимы 5 октября
10:53
Обзор
В Украине будут производить больше оружия, у страны НАТО может быть пророссийский лидер. Акценты мировых СМИ 29 сентября
10:45
Минздрав утвердил рекомендации по дополнительной вакцинации против COVID-19
10:36
Обновлено
Россияне вывели в Черное море три ракетоносителя: суммарный залп "калибров" – до 24
10:34
Украинцы могут приобщиться к выбору победителя нацотбора на Детское Евровидение
10:24
Россияне планируют отправлять на фронт 17-летних парней из Луганщины, - ОВА
10:04
акула
Косатки выгнали белых акул от побережья Южной Африки
10:00
29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра
09:58
После скачков цена на нефть Brent держится на уровне $95 за баррель
09:57
Инфографика
Курс валют на 29 сентября: гривна укрепилась по отношению к доллару
09:56
Обновлено
Россияне утром ударили по Херсону: 2 раненых
09:53
Обновлено
В РФ обвинили Украину в атаке на Курскую область. Обесточено 5 населенных пунктов
09:48
Эксклюзив
Сергей Згурец
Действия Сил обороны вокруг Бахмута чрезвычайно важны и мощны, - Згурец
09:31
"Полное воссоединение": Си Цзиньпин заявил, что ничто не остановит возвращение Тайваня под контроль Пекина
09:24
Британская разведка объяснила, зачем РФ вернула вагнеровцев под Бахмут
09:16
Правительство предоставит 1 млрд грн на развитие индустриальных парков
09:02
Путин поручил экс-главе штаба ЧВК Вагнера вербовать "добровольцев" на войну против Украины
08:53
Палата представителей США проголосовала за выделение $300 млн. Украине
08:26
OPINION
Вспышки внутренней агрессии в Украине: почему это происходит
08:23
Японские ученые обнаружили микропластик в облаках
08:16
Тайсон сделал прогноз на бой абсолютных чемпионов Канело – Чарло
08:06
Обновлено
Силы обороны ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, - Генштаб
07:52
Армия РФ утром нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве, - ОВА
07:51
Tesla авто
В США подали иск на Tesla за преследование темнокожих сотрудников
07:24
Обновлено
Из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 85 тыс. переселенцев. Ереван обещает компенсацию
06:49
Китай забирает всех своих панд из американских зоопарков, - Bloomberg
06:43
В Пентагоне отказались называть количество танков Abrams, полученных Украиной
06:31
"Запугали республиканскую партию": Байден назвал соратников Трампа экстремистами
06:21
Оккупанты увеличили количество авиаударов, однако снизили темп наземных атак, - ISW
05:34
В ISW объяснили, зачем Путин демонстративно встретился с Кадыровым
04:55
Американское оружие, получаемое Украиной, не попадает в чужие руки, - Госдеп
04:25
"Барселону" могут погнать из Лиги чемпионов
03:37
В Киеве произошло смертельное ДТП с участием 4 автомобилей
02:59
Украинец Трубин сыграет за "Бенфику" в принципиальном матче с "Порту"
02:23
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 сентября
01:38
"Уродливая с***а с щелью в зубах": Фьюри заявил, что сразится с Усиком только ради денег
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV