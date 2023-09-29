Генконференция МАГАТЭ призвала РФ немедленно вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины
На 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран одобрили резолюцию, инициированную Канадой, Финляндией и Коста-Рикой относительно немедленного возвращения ЗАЭС под полный контроль Украины
Об этом сообщает Минэнерго.
Резолюция призывает РФ немедленно вывести весь военный и другой неуполномоченный персонал из ЗАЭС и вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с действующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИАРУ), обеспечить безопасное и защищенное функционирование станции для того, чтобы Агентство осуществляло эффективное и эффективное внедрение гарантий безопасности.
Резолюция определяет постоянное и усиленное физическое присутствие Миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи в Запорожье (ИСАМЗ) и внедрению гарантий безопасности на ЗАЭС, подчеркивает необходимость предоставления экспертам Агентства неограниченного и своевременного доступа к и со всех соответствующих мест на и вокруг ЗАЭС и просит генерального директора продолжать регулярно отчитываться о ситуации.
"Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины - доказательство того, что цивилизованный мир - с нами", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.
- Накануне, 28 сентября, стало известно, что Украина вошла в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии на 2023-2025 годы. Это один из двух руководящих органов МАГАТЭ.
- Экологическая организация Greenpeace обнародовала выводы, где утверждает: международные регулирующие органы не в состоянии эффективно присматривать за безопасностью на ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Это создает угрозу потенциально опасной ядерной ситуации на станции.
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