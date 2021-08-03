"Генк" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Вчера, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф-раунда квалификации Лиги чемпионов. Здесь решалась и судьба донецкого "Шахтера".



Если "горняки" пройдут "Генк" в третьем квалификационном раунде ЛЧ, то встретятся с победителем пары "Монако" - "Спарта"



Ответный матч против "Генка" состоится 10 августа в Киеве. Начало в 20:30.



Лига чемпионов



Квалификация. 3-й раунд



первый матч



3 августа



"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина)



Генк, стадион "Люминус Арена"



Начало в 21:00



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2 августа стало известно, что в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в случае выигрыша у "Генка" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" .