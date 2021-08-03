"Генк" - "Шахтер": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против бельгийского "Генка"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча. На победу "горняков" в Бельгии коэффициент 2,25. Победа "Генка" оценивается в 3,25, а ничья - 3,30.
Вчера, 2 августа, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, где решалась и судьба донецкого "Шахтера".
Если "горняки" пройдут "Генк" в третьем квалификационном раунде ЛЧ, то встретятся с победителем пары "Монако" - "Спарта"
Ответный матч против "Генка" состоится 10 августа в Киеве. Начало в 20:30.
Лига чемпионов
Квалификация. 3-й раунд
Первый матч
3 августа
"Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина)
Генк, стадион "Люминус Арена"
Начало в 21:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 2 августа стало известно, что в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в случае выигрыша над "Генк" сыграет против победителя пары "Монако" - "Спарта" .
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