Генерация электричества полностью обеспечивает потребности украинцев, - Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что генерация имеет необходимые объемы мощности, чтобы полностью обеспечить потребности потребителей. Однако в Житомирской области возможны отключения из-за ремонта сети
Об этом сообщили в минэнерго.
"По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране", - подтвердили в пресс-службе.
Отмечается, что в Житомирской области возможны отключения электричества из-за ремонта сетевой инфраструктуры.
Также за прошедшие сутки специалисты вернули энергоснабжение 9 тыс. абонентов Донецкой области, где сеть повреждена российскими обстрелами.
- Напомним, утром в ДТЭК предупреждали , что 16 марта в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области происходят отключение электроэнергии в соответствии со стабилизационными графиками.
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