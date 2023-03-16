Генерация электричества полностью обеспечивает потребности украинцев, - Галущенко

Об этом сообщили в минэнерго.

"По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране", - подтвердили в пресс-службе.

Отмечается, что в Житомирской области возможны отключения электричества из-за ремонта сетевой инфраструктуры.

Также за прошедшие сутки специалисты вернули энергоснабжение 9 тыс. абонентов Донецкой области, где сеть повреждена российскими обстрелами.