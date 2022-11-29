Генераторы увеличили спрос на горючее, но его дефицита не будет, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не прогнозирует. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", - отметил премьер-министр.

По его словам, импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн в месяц, что позволяет обеспечить потребности потребителей.

Ранее эксперты сообщали , что Украине вряд ли грозит дефицит топлива из-за массового использования генераторов в связи с отключениями света. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что с повышенным использованием генераторов в Украине спрос на топливо может подняться на 15%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb