Генераторы увеличили спрос на горючее, но его дефицита не будет, - Шмыгаль
В связи с массовым импортом бензиновых и дизельных генераторов спрос на автомобильное топливо может возрасти, но его дефицит не прогнозируется
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не прогнозирует. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления", - отметил премьер-министр.
По его словам, импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн в месяц, что позволяет обеспечить потребности потребителей.
- Ранее эксперты сообщали , что Украине вряд ли грозит дефицит топлива из-за массового использования генераторов в связи с отключениями света. Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что с повышенным использованием генераторов в Украине спрос на топливо может подняться на 15%.
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