Генераторы от стран-союзников передадут для питания телебашен, - Ткаченко

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Ткаченко отметил, что в первую очередь генераторы передадут Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения. Это необходимо для обеспечения сигнала на телебашнях.

"Генераторы передадут не только на каналы, но и для поддержки вещания концерна РРТ, чтобы на наших телебашнях можно было распространять сигнал", - сказал он.

Министр добавил, что помощь уже поступает из нескольких стран. Так Латвия согласилась выделить 560 тысяч евро для того, чтобы обеспечить украинские СМИ генераторами. Также на запрос Украины откликнулись Канада и Польша.

"Процесс выживания украинских медиа начался", - подчеркнул Ткаченко.

18 декабря стало известно, что правительство Латвии выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских медиа.