Генераторы, очистители воды и стройтехника: Япония поможет в преодолении последствий взрыва Каховской ГЭС
Япония предоставит Украине очистители воды, генераторы и строительную технику для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС, а также в конце года проведет собственную конференцию по экономическому восстановлению Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса на проходящей в Лондоне Конференции по восстановлению Украины, сообщает Kyodo.
"Япония решила предоставить $5 млн в виде экстренной гуманитарной помощи пострадавшим в результате затопления в таких сферах, как продовольствие, вода, санитария и здравоохранение. Кроме того, мы предоставим около 160 очистителей воды, 530 генераторов, 30 единиц строительной техники", - сказал глава МИД.
Также во время Конференции по восстановлению Украины в Лондоне министр заявил о намерении провести специальную встречу для японских компаний и корпораций, чтобы привлечь их к более активному участию в проектах экономического восстановления Украины.
По словам министра, такая мера под названием "Японско-украинская конференция по содействию экономическому восстановлению" может пройти в конце этого или начале следующего года.
"Японский государственный и частный секторы могут решительно поддержать восстановление и восстановление Украины", – подчеркнул он.
Хаяши рассказал, что после выступления на конференции в Лондоне он встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и пригласил его на встречу в Японии и глава украинского правительства принял предложение.
В мае правительство Японии провело первое заседание межминистерского совета по вопросам восстановления Украины, на котором премьер-министр Фумио Кишида пообещал содействовать государственно-частному сотрудничеству в таких проектах, как разминирование и восстановление инфраструктуры в Украине.
В Токио неоднократно выражали готовность внедрять в Украине уникальные для Японии формы восстановления, поскольку у страны есть опыт восстановлений после масштабных разрушений Второй мировой войны и многочисленных природных катаклизмов, включая мощные землетрясения и цунами.
В рамках своей пятидневной поездки в Европу Хаяши встретился со своими коллегами по G7 в Лондоне и подтвердил, что крупные индустриально развитые демократии будут тесно сотрудничать для восстановления мира и процветания в Украине.
- Напомним, 17 июня сообщалось, что представители более 20 японских частных и государственных компаний и корпораций планировали принять участие в международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference, которая пройдет на следующей неделе в Лондоне.
- 19 июня стало известно, что украинская правительственная делегация во главе с вице-премьером Александром Кубраковым изучает японский опыт по восстановлению после землетрясений для использования его для преодоления последствий агрессии РФ и катастрофы на Каховской ГЭС.
- 20 июня правительство Японии приняло решение оказать финансовую помощь в размере $5 млн для помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
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