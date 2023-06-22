Об этом заявил министр иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса на проходящей в Лондоне Конференции по восстановлению Украины, сообщает Kyodo.

"Япония решила предоставить $5 млн в виде экстренной гуманитарной помощи пострадавшим в результате затопления в таких сферах, как продовольствие, вода, санитария и здравоохранение. Кроме того, мы предоставим около 160 очистителей воды, 530 генераторов, 30 единиц строительной техники", - сказал глава МИД.

Также во время Конференции по восстановлению Украины в Лондоне министр заявил о намерении провести специальную встречу для японских компаний и корпораций, чтобы привлечь их к более активному участию в проектах экономического восстановления Украины.

По словам министра, такая мера под названием "Японско-украинская конференция по содействию экономическому восстановлению" может пройти в конце этого или начале следующего года.

"Японский государственный и частный секторы могут решительно поддержать восстановление и восстановление Украины", – подчеркнул он.

Хаяши рассказал, что после выступления на конференции в Лондоне он встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и пригласил его на встречу в Японии и глава украинского правительства принял предложение.

В мае правительство Японии провело первое заседание межминистерского совета по вопросам восстановления Украины, на котором премьер-министр Фумио Кишида пообещал содействовать государственно-частному сотрудничеству в таких проектах, как разминирование и восстановление инфраструктуры в Украине.

В Токио неоднократно выражали готовность внедрять в Украине уникальные для Японии формы восстановления, поскольку у страны есть опыт восстановлений после масштабных разрушений Второй мировой войны и многочисленных природных катаклизмов, включая мощные землетрясения и цунами.

В рамках своей пятидневной поездки в Европу Хаяши встретился со своими коллегами по G7 в Лондоне и подтвердил, что крупные индустриально развитые демократии будут тесно сотрудничать для восстановления мира и процветания в Украине.