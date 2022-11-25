Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на оглашение федерального правительства Германии.

Среди оборудования, которое планируют передать, будет сотня генераторов, их планируют поставить в течение следующих двух недель. Известно, что за все 9 месяцев полномасштабной войны Германия уже доставила Украине 135 генераторов. Их общая стоимость – более 13 млн евро.

Также Украине предоставят еще 15 обогревателей на мазуте, 20 больших аккумуляторов и 38 "жилищных и санитарных контейнеров". Вероятно, речь идет о модульных туалетах, оснащенных всем необходимым.

Министерство экономического сотрудничества и развития также анонсировало 12 млн евро на энергетические нужды украинских городов, которые планируют направить на закупку генераторов.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование , необходимое для стабилизации системы.

Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.

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