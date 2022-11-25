Генераторы и обогреватели: Германия готовит новую помощь для Украины
Германия планирует передать Украине сотню генераторов более чем на 13 млн евро, чтобы смягчить трудности после масштабного повреждения критической инфраструктуры
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на оглашение федерального правительства Германии.
Среди оборудования, которое планируют передать, будет сотня генераторов, их планируют поставить в течение следующих двух недель. Известно, что за все 9 месяцев полномасштабной войны Германия уже доставила Украине 135 генераторов. Их общая стоимость – более 13 млн евро.
Также Украине предоставят еще 15 обогревателей на мазуте, 20 больших аккумуляторов и 38 "жилищных и санитарных контейнеров". Вероятно, речь идет о модульных туалетах, оснащенных всем необходимым.
Министерство экономического сотрудничества и развития также анонсировало 12 млн евро на энергетические нужды украинских городов, которые планируют направить на закупку генераторов.
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