Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Сергей Куюн прокомментировал неожиданную ситуацию для топливного рынка с ростом спроса на топливо из-за увеличения использования генераторов в Украине.



"Сейчас видим рост цены на горючее на 50 копеек или гривну, ведь трейдеры это объясняют не удорожанием закупочной цены, а желанием погасить спрос в своих сетях и сделать пас на коллег из других сетей, чтобы выиграть время для привоза новых партий горючего. Я не думаю , что в дальнейшем будут расти цены, сейчас просто нужно время", - объяснил директор консалтинговой группы "А-95".



Сергей Куюн добавил, что автозаправочные сети всегда держат запас горючего на 15 суток, а сейчас из-за увеличения потребления запас остается на 10 суток, поэтому трейдеры из-за роста цены хотят снизить продажи, чтобы успеть доставить дополнительные партии горючего. Соответственно это не глобальный тренд, а ситуативная история.



"Поэтому, когда рынок привезет необходимое количество горючего, то фактор такого генераторного спроса не будет играть какой-либо важной роли и стоимость будет зависеть, как всегда, от закупочной цены. То есть по опыту, внутренний спрос не влияет на цены. Однако неизвестна точная цифра генераторов в Украине, но была информация, что за 20 дней в ноябре ввезли 135 тысяч генераторов и из них 80 тысяч бензиновых. Я посчитал, если каждый из этих генераторов будет употреблять 10 литров горючего в день, то такое количество добавит нам 25-30 тысяч тонн горючего в месяц, то есть примерно 15% от того спроса, который является стандартным. У нас есть потенциал, чтобы увеличить эти поставки и закрыть этот спрос", - заверил Куюн.

23 ноября в Украине средняя цена бензина А-95 составила 50,28 грн/л.

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