Генератор, питающий главную елку Украины, передадут военным
Главную елку Украины демонтируют со столичной Софийской площади 20 января. Генератор, питающий гирлянды на ней, передадут военным
Об этом "Вечернему Киеву" сообщил Игорь Добруцкий - глава компании "Folk Ukraine", которая традиционно занимается новогодне-рождественскими празднованиями в столице.
До следующей пятницы елка будет подсвечиваться ежедневно с 17:00 до 21:00, включительно до 19 января — Праздника Крещения. Во время воздушной тревоги освещение будет выключаться. Также после демонтажа дерева генератор, питающий энергосберегающие сине-желтые гирлянды, передадут военным.
- В столице в этом году установили Елку несокрушимости. Средства на нее выделили не из городского бюджета, а из личных пожертвований меценатов.
- 9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.
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