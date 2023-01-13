Генератор, питающий главную елку Украины, передадут военным

Об этом "Вечернему Киеву" сообщил Игорь Добруцкий - глава компании "Folk Ukraine", которая традиционно занимается новогодне-рождественскими празднованиями в столице.

До следующей пятницы елка будет подсвечиваться ежедневно с 17:00 до 21:00, включительно до 19 января — Праздника Крещения. Во время воздушной тревоги освещение будет выключаться. Также после демонтажа дерева генератор, питающий энергосберегающие сине-желтые гирлянды, передадут военным.

В столице в этом году установили Елку несокрушимости. Средства на нее выделили не из городского бюджета, а из личных пожертвований меценатов.

9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.

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