Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Российские войска пытаются использовать оставшееся им время, а это несколько недель, чтобы выполнить политический приказ Путина - оккупировать Донетчину и Луганщину. Поэтому россияне бросают такие огромные человеческие ресурсы и живую силу в топку. Для российских генералов главным является выполнить приказ Путина. Поэтому они истерическими, бешеными атаками пытаются проломить украинскую оборону, окружить Бахмут", - отметил Самусь.

Военный эксперт также добавил, что россияне обстреливают Краматорск, наносят удары по всей Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Сумщине. Все это демонстрирует взбешенный характер действий противника, который не считается с какими-либо потерями и пытается создать условия, чтобы выполнить задачу Путина.

"Но украинское командование четко понимает, какими действиями противник пытается этого достичь. Где сильные стороны ВСУ, а где слабые места противника. ВСУ уничтожают мощь противника, давая возможность подготовиться ВСУ к контрнаступлению", - подчеркнул Самусь.