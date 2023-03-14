Генералы РФ по приказу Путина пытаются взять Донбасс до конца марта, - военный эксперт Самусь
Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отметил, что украинские защитники уничтожают мощь противника, давая возможность подготовиться ВСУ к контрнаступлению
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Российские войска пытаются использовать оставшееся им время, а это несколько недель, чтобы выполнить политический приказ Путина - оккупировать Донетчину и Луганщину. Поэтому россияне бросают такие огромные человеческие ресурсы и живую силу в топку. Для российских генералов главным является выполнить приказ Путина. Поэтому они истерическими, бешеными атаками пытаются проломить украинскую оборону, окружить Бахмут", - отметил Самусь.
Военный эксперт также добавил, что россияне обстреливают Краматорск, наносят удары по всей Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Сумщине. Все это демонстрирует взбешенный характер действий противника, который не считается с какими-либо потерями и пытается создать условия, чтобы выполнить задачу Путина.
"Но украинское командование четко понимает, какими действиями противник пытается этого достичь. Где сильные стороны ВСУ, а где слабые места противника. ВСУ уничтожают мощь противника, давая возможность подготовиться ВСУ к контрнаступлению", - подчеркнул Самусь.
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оборона Бахмута необходима для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое "уже не за горами"
- На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Однако ВСУ уничтожают врага и отразили более сотни атак на 5 направлениях
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