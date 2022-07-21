Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"Мне очень нравится слитое видео, когда российский генерал проводил родительское собрание в какой-то части и говорил: Мы можем закончить сейчас войну, но мы будем выглядеть как избитая собака. То есть у российских генералов главный аргумент: не завершать войну против Украины, не подставить Путина, не подставить большую Россию, потому что она выглядит как избитая собака", - отметил Самусь.

Военный эксперт добавил, что чем быстрее и больше мы получим западное оружие, тем быстрее освободим наши территории.

"У нас нет другого варианта, кроме как наращивать мощности и просто уничтожать россиян, которые заканчивать войну не хотят. больше у нас будет возможности с точки зрения разведки и массированности высокоточного огня - тем быстрее мы сможем освобождать наши территории", - отметил Михаил Самусь.

21 июля стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин ошибается , если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине.

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