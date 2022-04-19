Об этом Олег Тиньков написал у себя в Instagram.

"Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия... Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества" , – написал Тиньков. Он назвал войну в Украине безумием.

По его словам, Россия тонет в непотизме, холуйстве и чинопочитании. Бизнесмен считает, что 90% населения страны выступает против войны, а букву Z в ее поддержку "рисуют только дебилы".



Он призвал "коллективный Запад" дать президенту России Владимиру Путину "понятный выход из ситуации", который позволил бы политику "сохранить свое лицо" и остановить массовое убийство.



Справка . Олег Тиньков известен как основатель сети магазинов бытовой техники "Техношок", заводов "Дарья", производивших замороженные полуфабрикаты, пивоваренной компании и сети ресторанов "Тинькофф". Учредитель и председатель Совета директоров "Тинькофф банка" (до 2015 года - "Тинькофф кредитные системы"). Банк был основан в 2006 году и по данным на 8 мая 2020 года занимал 18-е место по объему активов и 13-е - по объему собственного капитала среди российских банков.

В январе 2018 года был включен в "кремлевский доклад" Минфина США - список лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину (википедия ).

Напомним, в 2021 году Олег Тиньков заплатил в США штраф в полмиллиарда долларов по делу об уклонении от налогов.

В марте 2022 года Тиньков попал под санкции Великобритании.

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