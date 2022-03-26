Генералы из Совбеза Беларуси лоббируют вступление страны в войну против Украины, - Генштаб ВСУ
Россия продолжает активно использовать транспортную сеть Беларуси в войне с Украиной
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ
"Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с территории РФ. В основном, для опрокидывания ракет разных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокировкой железнодорожных путей по отдельным направлениям", - заявили в ГШ.
Там отметили, что жители Беларуси не поддерживают вовлечение собственных вооруженных сил в войну против Украины.
"Оказание военной поддержки российской агрессии и вопрос направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь", - говорится в сообщении.
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