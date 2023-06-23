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OPINION

Генералы и политика

Юрий Богданов
23 июня, 2023 пятница
10:01
Мнение

Многие беспокоятся, что время от времени появляются вбросы, которые продают публике дихотомии "Залужный — Сырский", "Зеленский — Залужный" и т.д.

Я впервые услышал, что Залужного хотят на кого-то сменить где-то в мае 2022 года. Спросил своих надежных знакомых — мне сразу сказали, что это х*рня. Потом уже Залужного отправляли на место Резникова, а Сырского или Наева — на его. Были те, кто с этим бегал, но у идеи не было особых перспектив.

Но все это время от времени всплывает в виде слухов или забавных "инсайдов" у известных блогеров и политиков. Почему? Сейчас в Украине есть два человека, чья легитимность на порядок оторвалась от всех — Зеленский и Залужный. Это может нравиться или не нравиться — но оно так, и есть три категории людей заинтересованных, чтобы эти люди были информационно и политически "разделенными".

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Первая – россияне.

Важно! Перед описанием 2 и 3 категории следует отметить, что:

1. Я понятия не имею, собирается ли Залужный после войны идти в политику. И не уверен, что сам знает ответ. Но многие уже придумали за него этот поход, поэтому и фантазируют себе разное.

2. Есть люди, которым просто нравится Залужный и не нравится Зеленский. Но они не владеют СМИ, бюджетами и ботофермами.

Вторая — часть "оппозиционной" тусовки.

1. Есть политики и публичные лица, строящие свой политический капитал на противостоянии властям. Таким лицам следует поддерживать определенный уровень оппозиционности. Конечно, нападать на тефлонового Зеленского могут позволить себе почти исключительно маргиналы, поэтому для атак избирается либо власть в целом, либо довольно широкий круг специфических персонажей во власти.

2. Здесь возникает проблема. Что делать с Залужным? Который является вторым по уровню публичной легитимности украинцем. И все просто. Надо разделять. Есть хороший Залужный и плохая власть. Даже придумали мифическую историю, о том, что его "назначили по принуждению американцев".

3. Кто-то из перечисленного типажа мечтает попасть в гипотетическую "партию Залужного". Потому что понимают, что в общем-то она угрожает не Зеленскому, а довоенным "ястребам". И им нужно уже готовить место в списке. Простите.

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Третья часть — представителей власти.

1. Сам по себе ОП очень неоднороден. Там достаточно внутренней конкуренции. Достаточно конкуренции между отдельными людьми в Офисе с людьми в ВР или в Кабмине. Конечно, и с ВСУ, и с Залужным, и с Резниковым, и с Будановым отношения могут быть очень разными.

2. Могут ли власть напрягать гипотетические политические амбиции Залужного? Да, могут. И такие люди там, безусловно, есть. Хотя публичная легитимность Зеленского пока находится в безопасности. Но как оно будет "после войны", прогнозировать сложно.

3. Часть людей в окружении президента пытается поддерживать необходимый уровень "напряжения", потому что, как говорил Фуше, "у меня всегда должен быть готовым мятеж" (чтобы быть нужным).

Список потенциальных конкурентов у "фуше" с ОП шире ВФ — там и Арестович, и Притула, и многие еще. А вот Порошенко там, например, нет.

Что касается концепции "Сырского любит Зеленский и не любит Залужного, поэтому для С. лепят биографию". О личных предпочтениях Зеленского я ничего не знаю, но немного о другом скажу:

1. Сейчас на ТВ больше всего присутствует Наев, потому что к нему есть доступ. А еще "воскресший" Буданов.

2. Когда я читаю политические теории о Сырском, хохочу. Потому что всегда один маркер — есть ли персонаж в политической социологии. А он очень редко есть. Даже в социологии, аффилированной с ОП.

3. Хвалят ли Сырского в "марафоне"? Время от времени. Но учитывая, как управляется марафон (через задницу), то в этом нет признаков системной работы. Ну, или она организована из-за таланта Ткаченко.

4. Существует ли между генералами конкуренция и профессиональное соперничество? Да, конечно. Амбиции, личное и профессиональное всегда остаются.

Напоследок. Можно ли без этого? Нет, нельзя. Это тоже часть демократии и баланса. Было бы хорошо, чтобы все были альтруистами и эгоизм оставался в прошлом, но мы как вид не так устроены.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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