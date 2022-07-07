Генералу РФ, руководившему вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину, сообщили о подозрении
Прокуратура сообщила о подозрении командующему войсками центрального военного округа вооруженных сил России Александру Лапину, руководившему вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину
Об этом информирует в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Генерал-полковник Александр Лапин. На днях от Путина он получил звание героя России. Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи Нацполиции Украины его "героизм" квалифицировали как преступление", - написала Венедиктова.
Генералу РФ сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. Есть доказательства, подтверждающие руководство Лапиным операции по вторжению на территорию Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
"Командный пункт генерал-полковника был обустроен на ферме в селе Тереховка Черниговского района, где находился в течение февраля-марта 2022 года. А в марте командующий поднял боевой дух подчиненных военнослужащих, вручив им государственные награды РФ", - добавила генпрокурор.
Известно, что наградили и родного сына Лапина.
- Прокурор направила в суд обвинительный акт в отношении военного вооруженных сил России, который угрожал, пытал и имитировал казнь девяти заложников в Ирпене Киевской области.
- Трем военным РФ, которые пытали, угрожали, грабили и требовали сдавать ВСУ украинцев в Черниговской области, сообщили о подозрении.
- Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужчину "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.
- Двум российским оккупантам, из-за пыток над мирным населением и изнасилования несовершеннолетней во время оккупации на Черниговщине, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
- Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях в Киевской области.
- Омбудсман Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании взрослых и детей в Украине оккупантами, однако эти люди не дают показания следователям.
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