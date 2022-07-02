Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Мы видели, как они ушивались с острова, но мы не уверены, что все ушли. Враг пытался подчистить за собой свои остатки. Они самолетами наносили удары по острову. ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Тор" и ЗРГК "Панцирь-С1". Обнаружили скопление скрытой российской техники и попали по нему. Генеральная уборка продолжается. Остатков живой силы врага мы не зафиксировали. Продолжаем военную операцию для того, чтобы убедиться, что на Змеином не осталось никакой впечатления", - отметила Гуменюк.

Также руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны добавила, что на Николаевском и Херсонском направлениях ВСУ нанесли мощный авиационный удар по точкам противника.

"ВСУ нанесли удар, чтобы уничтожить возможность врага подтягивать резервы и боеприпасы. Атакован опорный пункт противника. Действия ВСУ удачные, мы имеем успехи и закрепляем позиции", - подчеркнула Гуменюк.

Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.

В министерстве обороны США заявили, чтоостров Змеиный в Черном море был освобожден от россиян благодаря успешным действиям украинских военных.

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