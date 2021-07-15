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Генералитет США боялся переворота Трампа после его поражения на выборах, - журналисты

15 июля, 2021 четверг
17:54
Мир Дональд Трамп

Журналисты заявляют, что председатель Генерального комитета Объединенных штабов США Марк Милли планировал остановить Дональда Трампа в случае, если тот начнет госпереворот после поражения на выборах

Об этом рассказывает CNN со ссылкой на фрагмент книги журналистов Washin.gton Post Кэрола Леонинга и Филиппа Ракера, выход которой анонсировали на следующей неделе.

Самый высокий военный офицер США, председатель Генерального комитета Объединенных штабов США Марк Милли, был настолько взволнован возможностью осуществить государственный переворот президентом Дональдом Трампом и его союзниками, что на неофициальном уровне разрабатывал планы, как его остановить.

В книге репортеров газеты Washington Post, получивших Пулитцеровскую премию, Кэрола Леонига и Филиппа Ракера, описывается, как Милли и другие начальники Объединенных штабов обсуждали планы ухода в отставку. Генералы якобы утверждали, что лучше подать в отставку, чем выполнять приказы Дональда Трампа, которые они считали незаконными.

Книга "Я сам могу это исправить", которая должна выйти в США 20 июля, описывает последний год президента Трампа. CNN описывает книгу, как "кулуарный взгляд на то, как высшие должностные лица администрации и ближайшее окружение Трампа вели себя в последние месяцы, после того как 45-й президент проиграл выборы.

Авторы книги провели с Трампом двухчасовое интервью.

В книге рассказывается, как впервые в современной истории США самый высокий военный офицер страны, роль которого заключается в консультировании президента, готовился к конфликту с главнокомандующим, поскольку боялся попытки переворота после того, как Трамп проиграл ноябрьские выборы.

Авторы объясняют растущее беспокойство Милли действиями Трампа, кадровыми назначениями власти после проигрыша выборов. В частности Трамп уволил главу Пентагона, министра обороны США Марка Эспера и генерального прокурора Уильяма Барра.

Читайте также: Трамп уволил министра обороны Эспера

По словам журналистов, это вызвало у главы Генерального комитета Объединенных штабов недобрые подозрения.

  • Напомним, 6 ноября Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд. В то же время, издание CNN заявил о победе Джо Байдена в избирательной гонке.
  • 20 января 2021 года Джо Байден официально стал 46-м президентом США

 
журналисты
Дональд Трамп
США
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