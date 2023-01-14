Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

Он считает, что главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова назначили командующим оккупантов в Украине потому, что Сергей Суровикин ничем не отличился. Только сейчас идут бои за Соледар, оставить Херсон было коллективным решением. По мнению Марка Фейгина, больше некого ставить на этот пост.

"Вторая причина: они рассчитывают выиграть, а не проиграть - это мы идем от того, что они обречены, а они убеждены, что это большое наступление даст результат, не 100%, но такой, с которым можно идти на переговоры, или подобный. И в-третьих: а почему бы нам не рассмотреть это с той точки зрения, что генералитет берет реванш и над Путиным, не только над Пригожиным, чтобы ставить ему условия: знаешь, дружище, корпорация решила так, мы все же должны довести до конца. До какого? Мы не можем гарантировать тебе победы в этой войне, но разрушать армию – какой в этом смысл? Мы ее просто можем потерять в попытке захватить Украину. И без того мобилизация – это огромное напряжение сил, которое может дать результат, а может и не дать. А что дальше? – подчеркнул политик.

По его словам, непонятно, как будет вести себя в этой ситуации президент РФ Владимир Путин, ведь он не может слишком рисковать и расстреливать тесно связанных между собой генералов. Да, Валерий Герасимов почти 15 лет формировал Генштаб ВС России, а Сергей Шойгу возглавлял Минобороны.

"Возможно, настал момент, когда они, видимо, пришли и предложили план, которым восстанавливают иерархию, дисциплину и порядок с отсутствием публичного попрания руководства, которое имело место, то есть ставят все на свои места. И Путин, хочет или не хочет, должен с этим согласиться. Ему это, возможно, и не нравится, но ему приходится учитывать желание армии. Даже если это будет неуспешное общее наступление, с севера, например, или на Харьков из Белгорода, то армия не позволит так собой манипулировать, жонглировать в любую сторону. Может быть и так, что армии жить дальше, Путин сегодня есть, завтра нет, а армия остается как институция. И поэтому, возможно, они взяли на себя и ответственность, и свое право", - отметил Марк Фейгин.

11 января российские СМИ сообщили, что глава российского генштаба Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск, воюющих против Украины.

12 января Институт изучения войны отметил, что Путин назначил Герасимова, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков.

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