Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Генералитет РФ берет реванш над Путиным, - Фейгин
Эксклюзив

Генералитет РФ берет реванш над Путиным, - Фейгин

14 января, 2023 суббота
14:56
Мир

Генералитет России берет реванш над президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы выдвигать ему условие довести войну до конца

Об этом заявил российский оппозиционер Марк Фейгин в эфире Еспресо.

Он считает, что главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова назначили командующим оккупантов в Украине потому, что Сергей Суровикин ничем не отличился. Только сейчас идут бои за Соледар, оставить Херсон было коллективным решением. По мнению Марка Фейгина, больше некого ставить на этот пост.

"Вторая причина: они рассчитывают выиграть, а не проиграть - это мы идем от того, что они обречены, а они убеждены, что это большое наступление даст результат, не 100%, но такой, с которым можно идти на переговоры, или подобный. И в-третьих: а почему бы нам не рассмотреть это с той точки зрения, что генералитет берет реванш и над Путиным, не только над Пригожиным, чтобы ставить ему условия: знаешь, дружище, корпорация решила так, мы все же должны довести до конца. До какого? Мы не можем гарантировать тебе победы в этой войне, но разрушать армию – какой в этом смысл? Мы ее просто можем потерять в попытке захватить Украину. И без того мобилизация – это огромное напряжение сил, которое может дать результат, а может и не дать. А что дальше? – подчеркнул политик.

По его словам, непонятно, как будет вести себя в этой ситуации президент РФ Владимир Путин, ведь он не может слишком рисковать и расстреливать тесно связанных между собой генералов. Да, Валерий Герасимов почти 15 лет формировал Генштаб ВС России, а Сергей Шойгу возглавлял Минобороны.

"Возможно, настал момент, когда они, видимо, пришли и предложили план, которым восстанавливают иерархию, дисциплину и порядок с отсутствием публичного попрания руководства, которое имело место, то есть ставят все на свои места. И Путин, хочет или не хочет, должен с этим согласиться. Ему это, возможно, и не нравится, но ему приходится учитывать желание армии. Даже если это будет неуспешное общее наступление, с севера, например, или на Харьков из Белгорода, то армия не позволит так собой манипулировать, жонглировать в любую сторону. Может быть и так, что армии жить дальше, Путин сегодня есть, завтра нет, а армия остается как институция. И поэтому, возможно, они взяли на себя и ответственность, и свое право", - отметил Марк Фейгин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Харьков
Владимир Путин
Херсон
война с Россией
Валерий Герасимов
Военные новости
Соледар
Читайте также:
Віктор Ягун
13 января, 2023 пятница
"Есть информация о модернизации аэродрома под стратегическую авиацию": генерал-майор СБУ Ягун объяснил, почему оккупанты не запускают ракеты из Беларуси
Валерій Герасимов
13 января, 2023 пятница
Отсутствие ракетных обстрелов будет свидетельствовать о том, что Герасимов предложил Путину новый план, - военный эксперт Самусь
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
13 января, 2023 пятница
Судьи в Украине не готовы к демократии
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 41.97
    Продажа 43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
14 января
16:00
Эксклюзив
Вокруг Соледара россияне уже положили огромное количество своих военных, – нацгвардеец Назаренко
15:55
В Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой
15:38
Экс-лидер "Шахтера" Тайсон вернулся в Европу
15:21
В Черное море вышли пять ракетных носителей. Общий залп ракет - 36 "Калибров"
15:13
В Одессе весь электротранспорт вернулся в депо
15:02
Усик обратился к российскому пропагандисту Соловьеву и напомнил ему о судьбе Геббельса
14:47
Моравецкий будет убеждать Берлин передать Украине боевые танки Leopard
14:37
Свитолина рассказала, когда планирует вернуться в теннис после рождения ребенка
14:29
Обновлено
Утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву, есть попадание в объект инфраструктуры, в области повреждены 18 частных домов
14:26
На годовщину полномасштабного вторжения Зеленский планирует выступить на Генассамблее ОНН, - МИД
14:19
Обновлено
Великобритания передаст Украине эскадрон танков Challenger 2
14:15
Китай сообщил о почти 60 тыс. смертей от коронавируса за месяц
14:15
Эксклюзив
Путин ищет крайних, на которых можно будет повесить поражение в войне, – американский политолог Юнус
14:09
OPINION
ОПЗЖ имеет в Слуге народа и в команде президента очень крупного союзника
14:08
В Крыму количество больных COVID-19 превышает норму на 25%, - Центр нацсопротивления
13:59
В Киеве и области вводят экстренные отключения света, - ДТЭК
13:53
Индонезия отправила военный корабль для наблюдения за береговой охраной Китая, - Reuters
13:33
Эксклюзив
Россия не решится на войну против НАТО, - экс-министр обороны Латвии Пабрикс
13:20
Укрзализныця запустит Интерсити между Киевом и Черкассами
13:18
Укрэнерго: россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру, а в 11 областях действуют аварийные отключения
13:05
Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от титулов
13:05
Эксклюзив
Совместное решение о предоставлении Украине танков и тяжелого вооружения будет принято, - Климкин
12:57
Министр юстиции Германии Бушман выступил против создания трибунала ООН для России
12:50
Решение атаковать Соледар имело высокую цену для Кремля, - спикер Госдепа США
12:44
Цыганков переходит из "Динамо" в испанский клуб, - СМИ
12:20
Курс валют на 14 января: сколько стоят доллар и евро в обменниках
12:02
OPINION
Испытав однажды агрессию, ее трудно избавиться и превратить ее в нечто более конструктивное
11:59
Утром россияне обстреляли Запорожье и область: повреждено предприятие и дома
11:57
В Черном море зафиксировали корабль, являющийся носителем ракет "калибр", - ВМС
11:56
Вероятно, РФ 14 января атаковала Киев баллистическими ракетами с северного направления, - спикер Воздушных сил ВСУ Игнат
11:41
Иран
В Иране казнили экс-министра обороны из-за обвинений в шпионаже
11:36
Обновлено
Ночью россияне дважды поразили Никопольский район из тяжелой артиллерии
11:29
Митрополит Эпифаний совершит в Успенском соборе Лавры богослужение по случаю Крещения
10:43
В ГУР указали на признаки подготовки РФ к длительной войне против Украины
10:30
ВСУ постепенно продвигаются вперед на Кременском направлении, - Гайдай
10:28
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Пригожин ведет войну за попытку прорваться в Думу, - советник МВД Украины
10:26
Обновлено
Утром 14 января россияне обстреляли Харьков, целили в инфраструктуру, - Терехов
10:09
OPINION
Дискуссии о "высоких зарплатах военных" идиотские
09:57
С начала полномасштабного вторжения в Украине пострадали более 1333 детей
09:40
Россияне каждый день сносят дома в Мариуполе, - Андрющенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV