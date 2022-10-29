Об этом сказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

"Помните, разговоры были, что чуть ли не главу Росгвардии Золотова назначат министром обороны, хотя такое тоже не исключено, но просто это шило на мыло. Золотов не слишком умный, он вообще работал слесарем, он ведь так никакого образования и не получил , после срочной армии", - отметил он.

По его мнению, продвижение Кадырова, Пригожина или Гиркина на какие-нибудь высшие должности - вызовет немедленную реакцию.

"Если министром обороны поставят Кадырова, но я в это не верю, никто воевать за Кадырова не пойдет. Никто этого не примет. Прежде имею в виду генералитет. Солдата в окопе не спрашивают. Он должен умереть и все. А генералитет под их командованием работать не будет", - считает Фейгин.

Оппозиционер добавил, что Путин это прекрасно понимает.

"Поэтому ему нужно иметь эту так называемую преторианскую гвардию или назвать их там опричниками Басманова, для того чтобы иметь баланс, если что. Если вдруг армия возмутится, потому что противостояние армии и ФСБ очевидно, оно явное. То самого Путина не будут защищать ни одни, ни другие, а вот какая-то парамилитарная структура, которая не позволит убрать самого Путина в результате этих разборок, поэтому ему конечно важно иметь разные полюсы сил.Что сказать, Путин в силу страха и в силу аппаратной опытности это понимает. В чем ему не откажешь, это в иезуитском стремлении сталкивать всех, и выступать арбитром. Он понимает, что при определенных обстоятельствах это не позволит никому сгруппироваться на альтернативном полюсе, пусть это не человек, а какая-то среда, например армейская. Чтобы она собралась вместе, нельзя этого позволить" , – подчеркнул он.

Фейгин считает, что ничего из проекта продвижения в центральную власть главы НДС Вагнера и главы Чечни не выйдет.

"Никакие Гиркины, Пригожины и уж точно Кадырова не смогут поменяться местами с Путиным, или даже чуть ниже этажом. Аппарат власти в России в этом смысле очень монолитный, он не примет чужестранцев. А все трое – чужестранцы", - подытожил оппозиционер.