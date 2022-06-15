Об этом сообщает издание GuildHall.

"Пистолет – это реликвия боев на реке Халхин Гол. Полученный мной во время пребывания представителем при спецслужбе Монголии", – написал генерал.

Отмечается, что он покончил с собой. Тело Соцкова нашла его жена в квартире дома по улице Новаторов.

Известно, что в 2006 году получил премию за книгу Операция Тарантелла, посвященную деятельности внешней разведки СССР с 1930 по 1945 годы в Великобритании.

Недавно в аэропорту Лондона задержали подозреваемого в шпионаже в Россию. Перед тем как его задержали, подозреваемый собирался вылететь из Британии. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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