Генерала службы внешней разведки РФ нашли мертвым в Москве, - СМИ
В РФ нашли тело генерал-майора службы внешней разведки России Льва Соцкова, возле него были пистолет и предсмертная записка
Об этом сообщает издание GuildHall.
"Пистолет – это реликвия боев на реке Халхин Гол. Полученный мной во время пребывания представителем при спецслужбе Монголии", – написал генерал.
Отмечается, что он покончил с собой. Тело Соцкова нашла его жена в квартире дома по улице Новаторов.
Известно, что в 2006 году получил премию за книгу Операция Тарантелла, посвященную деятельности внешней разведки СССР с 1930 по 1945 годы в Великобритании.
- Недавно в аэропорту Лондона задержали подозреваемого в шпионаже в Россию. Перед тем как его задержали, подозреваемый собирался вылететь из Британии. В настоящее время мужчина находится под стражей.
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