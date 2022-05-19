Генерал Залужный на заседании комитета НАТО: Говорили об успешных операциях ВСУ, высокоточном дальнобойном вооружении и системах ПВО и ПРО для Украины
Украине удалось отобрать у российского агрессора стратегическую инициативу и провести ряд успешных контрнаступательных действий, но для развития успеха нужно современное вооружение
Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал на заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной в четверг, сообщает Генштаб ВСУ.
"Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата города Киева. Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", – рассказал генерал.
Залужный отметил, что ВСУ уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, составляющим основу Черноморского флота РФ.
Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. Ведь каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", - подчеркнул он.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что в свою очередь требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное