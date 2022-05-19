Об этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал на заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной в четверг, сообщает Генштаб ВСУ.

"Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата города Киева. Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", – рассказал генерал.

Залужный отметил, что ВСУ уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, составляющим основу Черноморского флота РФ.

Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. Ведь каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", - подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что в свою очередь требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО.

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