Российскому командованию не укладывается в голове, что Валерий Залужный никогда не служил в Советской армии, мол, без советских погон и фуражек круглых, как огромный блин, не бывает настоящего офицера. Именно так еще недавно считал Путин, поэтому и россияне тоже были убеждены, что этого "хохляцкого", малороссийского, едва 50-летнего солдатика сделают на раз-два-три. Не досчитали даже до трех.

В реальности оказалось, что советско-российский опыт, вместе с войной в Афганистане, двойной пацификацией Чечни, войной в Грузии и вторжением в Крым и Донбасс в 2014 году - это детские игрушки, по сравнению с опытом Залужного. Что интригует – с настоящей войной он познакомился на Донбассе с началом агрессии таинственных "зеленых человечков", а уже впоследствии регулярных кремлевских войск. Залужный, заметим, в известном смысле проиграл эту игру. Его кремлевские враги победили.

Что из этого следует? Ничего. Только то, что Валерий Залужный провел хорошую работу над ошибками после донбасских уроков. В то время как российские военные просто оттарабанили заученное.

И, что так же важно, украинский генерал не воровал у своей армии. А они как считали так и считают, что без этого нет смысла служить в армии.

Залужный стал не только медийным героем, но и героем для обычных украинцев, а прежде всего для своих подчиненных, потому что к рядовому относится так же, как к полковнику. Он не жонглирует солдатскими жизнями, что всем известно, несмотря на потери украинской армии. Россияне делают ставку на пушечное мясо и бандитов, они утопают в болоте из воров и неудачников.

К тому же у генерала нет козацкого рта, как на старых картинах и гравюрах, его нос отличается от носов великих атаманов, Мазепы, Сагайдачного или Кривоноса. С виду он коренастый и добродушный, хотя с начала войны многие украинцы считают, что по крайней мере в молодости он был очень красив. Мог бы хоть оселедец носить, длинный до плеч пучок волос посреди головы, как носили славные украинские гетманы. Залужный бреет голову под ноль. А поскольку такая мода есть во всех армиях мира, никто не спрашивает его зачем. Возможно, как и большинство 50-летних, просто лысеет. Что Залужному ничем не вредит.

Золотой медалист из Новограда-Волынского

Он родом из Новограда-Волынского, городка, который во время польско-большевистской войны оказался под войском Пилсудского. Рижский мирный договор 1920 года решил, что Новгород таки пойдет под советскую власть, ведь он всего в 150 км от Киева.

Родился в 1973 году в классово соответствующей семье, рабоче-военной. Еще с детства хотел быть солдатом. Ему было 18 лет, когда распался Советский Союз, а Украина объявила о независимости, поэтому не имел шансов даже слегка задеть военное образование в советском варианте. Учился в Институте сухопутных войск военной академии в Одессе и в Национальной академии обороны в Киеве, где за свои достижения был отмечен золотой медалью, предназначенной для лучших. Перед началом командования механизированной бригадой он прошел все ступени военной карьеры. В 2014 году, спустя несколько месяцев после Революции Достоинства, свергшей с трона тогдашнего президента Виктора Януковича, закончил обучение.

Это уже после сдачи Крыма, на Донбассе продолжалась война. Валерий имел сомнительное удовольствие видеть картинки, которые показывали на всех телевизорах мира о том, как украинские офицеры, с генералами и адмиралами включительно, сдаются россиянам и заявляют о своей лояльности Москве по старым предпочтениям или кремлевским подсказкам, а прежде всего хотят вернуться под опеку Кремля со всем украинским народом.

Выход из Дебальцевского котла

Символом национального инакомыслия оказался адмирал Денис Березовский, который следующим после назначения Главнокомандующим украинского флота приветствовал зеленых человечков из Кремля, разгуливавших в Севастополе. Россия захватила Крым не потому, что была так сильна, а только из-за украинской слабости.

Украинская армия тогда была почти полностью развалена. По всей стране начали организовываться добровольческие отряды самообороны, которых поддерживали украинские олигархи, кто от всей души, а кто из-за того, что путинская агрессия мешала их интересам.

Запад думал, что после аннексии Крыма и появления народных квазиреспублик в Луганске и Донецке, наконец все заработает как под старым русским или советским зонтиком. Снова наступит столь милая Западу нормализация на Востоке. Не много было желающих заметить, что на Донбассе верные Украине части войска и добровольческие батальоны воюют с регулярной кремлевской агрессией.

До последней капли крови, как в Донецком аэропорту или под Иловайском. С осознанием того, что этот этап войны проигран, но и того, что большое сражение за Донбасс затянется на годы, даже если мир о нем совсем забудет.

Валерий Залужный был на Донбасском фронте. Он командовал бригадой в Дебальцево, где украинские войска понесли значительные потери. Россия потирала руки и кормила пропагандой о том, что Дебальцевский котел закрыли повстанческие марионеточные войска пророссийских республик из Донецка и Луганска. Тем временем украинцы воевали с регулярной российской армией и в том бою не имели шансов. Сама прокладка относительно безопасных путей эвакуации из Дебальцевского котла казалась искусством, граничащим с чудом. Погибли около 300 украинских солдат, но вышли и спаслись в десять раз больше. Поселка Дебальцево уже нет на карте.

Результатом поражения стали Минские соглашения, подписанные президентом Петром Порошенко. Россия все равно не собиралась их выполнять.

Не будем приветствовать россиян цветами!

Донбасс истекал кровью, а Запад все никак не замечал, что это не периферийный конфликт, но прелюдия к настоящей войне за независимость Украины. Залужный приобретал все большее значение в армии, которая благодаря ему чувствовала потребность реформирования. На практике офицеры учились войне на донбасском поле боя, а в перерывах на отдых от фронта тренировались с офицерами НАТО на полигонах в западной части страны.

Ни одна армия в мире не прошла такой интенсивной учебы. Западные советники были шокированы быстротой ее модернизации, а особенно способом мышления. Повторялось мнение, что когда они впервые встретились с остатками украинской армии вскоре после 2014 года, перед ними была армия, более советская, чем российская, во главе с некомпетентными, часто коррумпированными командирами. Вскоре уровень подготовки спецподразделений или воздушно-десантных войск не уступал лучшим американским или британским подразделениям. Адмирал Березовский, который был символом измены – Путин сделал его заместителем начальника Черноморского флота России – и многие другие офицеры, подобные ему, перестали отражать лицо украинской армии.

Повторим – у генерала Залужного был боевой опыт на Донбассе. Знал, что украинская армия должна научиться командовать по стандартам НАТО, как вести современную войну. Если бы она была знакома только с советско-российской тактикой и стратегией, сформированной на восточных фронтах в 1940-х годах, а позже в Афганистане и Чечне, она была бы обречена на поражение, хотя он никогда не верил, что Россия имеет вторую армию мира.

Западные обозреватели предсказывали, что будущая украинская война должна выглядеть как фронт 1943 года – победят российские массы, численность армии, жестокость к мирному населению и равнодушие к жизням собственных солдат.

Еще перед февральским нападением генерал Залужный не скрывал, что многолетняя война на Донбассе и военное сотрудничество с Западом должны заставить Кремль задуматься, если он примет решение о полномасштабной агрессии: – 420 тысяч украинских военных и каждый без исключения командир уже заглянули в глаза смерти (…) . Не отдадим ни одного кусочка украинской земли! Уверяю вас, что Вооруженные Силы Украины готовы к бою.

Украинские солдаты, терроборона, гражданские готовы к встрече с врагом. Цветами его точно встречать не будут, бежать не будут. К россиянам он обратился лишь несколькими словами: "Добро пожаловать в ад".

Мои люди не пьяны дурни!

Залужный ведет войну так, как и обещал: дроны для уничтожения российских колонн с техникой и припасами, атаки украинской артиллерии в километрах от фронта, спецподразделения и партизаны, ведущие подрывную деятельность на оккупированной территории. Военные аналитики и теоретики войны из лучших аналитических центров и офицерских школ говорили об этом годами. Доказательством украинского героизма стал дважды отбитій аэропорт в Гостомеле под Киевом, куда Путин отправил отборных десантников, Харьков, изгнание россиян из Сумской области, а прежде проигранный бой за Азовсталь, связавший на одном месте войска нападавших на многие недели.

Генерал знал по Донбассу, что решения на фронте не могут принимать только генералы, важны инициативы снизу, локальное распознавание сил врага, к чему высшее руководство часто не имеет доступа, или, по крайней мере, не сразу. Он децентрализовал командование войском, что для россиян и сейчас является чем-то совершенно непонятным. Они высылают на линию фронта кучу генералов, полковников и майоров, а те, в результате сноровки украинской разведки, партизанки и сотрудничества с электронными системами шпионажа, гибнут и гибнут, их хоронят с почестями где-то под Москвой, Ленинградом или чеченским Грозным. Или их захоронение нужно скрывать, потому что и без того низкий моральный дух московского войска еще ухудшится.

Залужный открыто говорит, что украинская армия состоит из молодых, профессиональных солдат, многие из которых имеют в рюкзаках булаву маршала:

- Это совсем другие люди, совсем не такие, как мое поколение, когда мы были рядовыми. Скоро полностью изменят армию. Они знают иностранные языки, прекрасно справляются с электроникой, умеют использовать возможности, которые дают компьютеры. Сотрудничали с НАТО и проходили обучение на Западе. Наши сержанты – это не убаха-старшины из советского и русского войска, тупые, пьяные дурни. Они не пушечное мясо, потому что никто не посмеет назначить им такую роль. Умеют сражаться и почти каждый из них подготовлен настолько, что вполне может получить офицерское звание.

В мастерство генерала не верили опытнейшие военные эксперты. Когда в конце прошлого года западные разведки уже были уверены, что Москва нападет на Украину, Киеву давали несколько десятков часов, все прогнозировали поражение, очередное после 2014 года, печальную капитуляцию и смену власти на прокремлевских марионеток. Вероятно, их должен был возглавить Виктор Янукович, сбежавший после Революции Достоинства 2014 года в Россию под прикрытием местных спецназовцев.

А стоило поверить генералу Залужному. Он больше хотел признания его компетентности, чем места в топ-100 самых влиятельных людей мира, к которым причислил его еженедельник "Time".

Допрыгни, ударь, отойди

В начале войны в Украине, когда была отбита атака на Киев лучших российских гвардейцев и спецназовцев (хоть и потеряна часть Востока и Юга), пришло время для тактики "допрыгни, ударь, отойди". Кремлевские командиры, которых учили на схемах Второй мировой войны, не очень понимали, что с этим делать. Пригодилось привезенное с Запада оружие, которым может пользоваться едва ли не каждый военный: противотанковые "джавелины", "стингеры" и польские "перуны" для борьбы с самолетами и вертолетами. Россияне давали голову на отсечение, что займут Украину в течение нескольких дней, под аплодисменты местных жителей. Сказка об украинских нацистах, терроризирующих мирное население, распространилась в армии агрессора. Оказалось, что ни украинцы не хотят жить под кремлевским сапогом, ни военные, территориальная оборона и партизаны не думают сдаваться.

Залужный получил прозвище "железного генерала". А такое прозвище даром не дают. В первые часы агрессии действительно могло быть все, что угодно и рассматривалось множество вариантов развития ситуации. Важные люди в Киеве вспомниоли поражение на Донбассе и в Крыму в 2014 году. Залужный убеждал, что справится. Президент Зеленский для всего мира стал иконой борьбы за независимость и демократические ценности. Залужный – сегодня его приглашают через интернет на самые важные натовские съезды – сделал так, что Зеленский очень успешно стал играть важнейшую роль в своей жизни. Сам Залужный категорически отказывается от интервью, не лезет перед камеры. Он одет в полевую форму, если есть его фото в интернете, то с передовой.

Хороший генерал и плохой генерал

Украинский комик Егор Крутоголов сказал вполне серьезно: – Если поставить фото любого российского генерала рядом с фото нашего главнокомандующего, сразу увидишь, где есть зло, а где – добро. Глядя в глаза Василию Федоровичу видишь уверенность в себе, разум, добро. Всего лучшего, господин генерал, доброго здоровья и сил.

Против Залужного вышел российский ас, генерал Александр Дворников, на десять лет старше Валерия, которого Путин назначил главнокомандующим в Украине после других военных поражений.

Дворников смог пацифицировать чеченских горцев, в том числе уничтожив восставшие деревни полностью. Уничтожал Сирию, разгромил Алеппо, не обращая внимания на мирное население. Отбывая военную подготовку в советское время на Дальнем Востоке, в Уссурийске, а затем в Академии им. Фрунзе он прошел полный путь советско-российской армейской карьеры. Ему это не помогло.

Но Дворников может говорить о везении. Если бы ему этого не хватило, то покинул бы Украину в цинковом гробу, как чеченец Магомед Тушаев, Владимир Фромов и еще с десяток других, в том числе некий Кутузов из московских войск, сформированных на аннексированной части Донбасса, которого не уберегло имя великого полководца наполеоновских войн. Дворникову случайно удалось бежать с командного пункта перед точным украинским ударом.

Убили его и скрылся

Много внимания Залужному уделяют кремлевские порталы. Он уже несколько раз прощался на них с жизнью, а доказательствами были видео и свидетельства очевидцев. Проблемой было лишь то, что через день или неделю после удачного, по словам россиян, покушения генерал Залужный разговаривал с офицерами НАТО.

Московские пропагандисты говорили, что он ворует. Может не лично, но жена и дочери точно, потому что имеют три сельских участка и одну квартиру. Коронным доказательством морального падения генерала должен был стать автомобиль Chery Tiggo t11, сфотографированный со всех сторон, роскошь и изысканность, которые подходят украинскому бандеровцу. На самом деле этот Chery Tiggo 0 – китайский эрзац, копия Toyota Rave 4; а автопроизводитель даже сделал подделку Daewoo Matiz.

И – пожалуй, Валерий Залужный постоянно ошибается в налоговых декларациях. В комментарии обычно спрашивают: "Разве это не заставляет вас задуматься?"

Под опекой астральных тел

Поскольку Залужный избегает медиа, о нем не так много известно. Жена Елена работает в банке. Старшая дочь избрала военную карьеру. Младшая – врач. Генерал вроде бы любит кошек, о чем говорит в соцсетях, а перед войной, во время отпуска, сбросил форму, надел удобную одежду и путешествовал с женой по Украине, желательно там, где заканчиваются битые дороги и начинается автентичность. И в Новоград-Волынский, потому что генерал часто скучает по родному городу.

Можем предположить, что у него есть чувство юмора. Война уже висела в воздухе, когда одна журналистка выпросила интервью с генералом и в шутку спросила, хотел бы он проехаться в танке под украинским флагом по Красной площади. Залужный ответил, что конечно, кроме того, планирует проехаться по московскому Арбату. Несмотря на это, хотел бы успокоить москвичей, что сделает это деликатно, потому что Арбат – это памятник, а памятники разрушать нельзя. Вцепились ему за это в горло кремлевские порталы, которые сейчас прославляют бойцов Путина, когда те уничтожают древний собор или церковь.

Он любит Facebook. В соцсетях он сообщает, как его солдаты сбили очередной самолет или вертолет, разбили "древнюю, поскольку как времен Второй войны" колонну танков и в общем, как справляются. Также пишет: "Вооруженные Силы Украины – это щит Европы", "Цена свободы высока. Помни об этом!", "Украинцы забыли о страхе. Наша цель – победа".

Благодаря Facebook известна дата его рождения (8 июля), поэтому пожеланий здоровья и счастья в сетях можно было насчитать около ста тысяч. Теплые, искренние и серьезные слова поздравлений, а также записи, которые восхищенные подростки размещают в профилях звезд мировой поп-культуры: что генерал Залужный самый лучший, талантливый, все понимает и умеет, знает языки (это факт); качества Валерия можно сравнить с перечнем качеств, которыми поляки наделили Папу-поляка, когда знали о нем чуть меньше, чем сейчас.

Залужный – герой, наставник, любимый защитник, он превосходит величайших украинских князей. Даже астральные тела, как писали поклонники-астрологии, одаривают его особенно теплой заботой. Склоняют головы перед генералом обычные люди, звезды эстрады, писатели, поэты, художники и селебритиз. Одна очень популярная в Украине певица-трансгендер заявила, что в ее жизни есть только один герой – господин генерал. Если бы Микеланджело должен был создать скульптуру генерала Залужного на основе записей в интернете, у него получилось бы сочетание Давида с Моисеем, самый красивый и умный человек в мире.

И самое интересное в этом всем то, как точно сказал автор материала на сайте Politico, что Залужный герой, но отнюдь не звезда.

НЕ ТОЛЬКО ЗАЛУЖНЫЙ: НА ВОЙНЕ В УКРАИНЕ ВОЕННАЯ ИМЕЕТ ТАКОЙ ЖЕ ВЕС, КАК И ВОЕННЫЙ

Президент Владимир Зеленский написал: "За личное мужество и весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присваиваю звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу".

Александр Сырский с 3 августа 2019 года – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. С началом российской инвазии стал командующим обороной Киева. 18 марта за успешную оборону столицы награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. В 2017-2019 гг. он командовал антитеррористической операцией на востоке Украины. Координировал выход войск из Дебальцево. За бои на этой территории был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Полковник Александр Вдовиченко Славянин – командир 72-й бригады. Бригада, нанесшая решающий удар оккупантам во время боев в селе Мощун на окраине Киева. Его "Черные запорожцы" разгромили российские спецподразделения. Они были эффективными и понесли на удивление мало потерь, что доказало профессионализм солдат и командира.

В 2005 году Вдовиченко окончил Харьковский институт танковых войск и начал свою службу в 72-й бригаде. Он на фронте со времени российского нападения в 2014 году. Воевал на Донбассе, в том числе и за Мариуполь, в 2017 году успешно удерживал промзону Авдеевки больше года.

Полковник Вдовиченко не удаляет мобильные телефоны погибших бойцов. Говорит, они все еще живы в его памяти. Написал своим подчиненным: "Закончилась страшная битва за Киев. Впереди бои за Украину. Я горжусь нашей дружбой, побратимы!" Он подчеркивает, что ни дня не служил в советской армии. Это ценят и его солдаты: "Нас никогда не считали пушечным мясом, в отличие от орков. Мы друзья".

Лейтенанта Антона (фамилия не разглашается) Карого из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в начале войны президент Зеленский отметил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Ему 22 года, он командует ротой как старейший среди офицеров дивизии. "Я не отступал, потому что понимал, что кто-то должен вести за собой людей. Если мы все будем бояться этой войны, то не сможем победить. Хотя тогда все было совершенно непонятно. Многие моменты мы не понимали, но у нас были задачи, которые нужно было выполнить по максимуму".

Он добавил: "Конечно, к смерти со временем привыкаешь. Но смерть солдата и смерть гражданских – это не одно и то же. Я не думал, что война такая. Когда мы ехали на линию фронта, нам еще махали дети. А когда возвращались, увидели магазин, уничтоженный ракетой. Это была ночь, мы посветили фонариком в воронку и увидели обгоревшие тела, двоих родителей и пятерых детей. Это ужасное воспоминание. После такого хочется еще больше работать над уничтожением бандитов".

"Хрупкая, молодая, красивая девушка в модной среди военных камуфляжной форме - пишет о Валерии (фамилия не разглашается) Осе портал ukraina.com. - Такая внешность может легко ввести в заблуждение. По сути, перед вами настоящая военная. Валерия - оператор противотанкового ракетного комплекса от "джавелинов" до украинских "корсаров", больше любит вторые, потому что они намного легче, во время боя с 80-ю единицами техники противника получила ранение в ногу, называет шрам от осколков "улыбкой Джокера". Ей пришлось заново учиться ходить. После чего вернулась на фронт.

Валерии 25 лет и у нее 6-летний сын. Изучала туризм. В армию пошла добровольцем, работать в штабах не хотела. Ее муж тоже воюет.

"Когда меня ранили, я почувствовала, что человек не бессмертен, к сожалению. Сначала есть уверенность, что с тобой ничего не случится. А после контузии приходит осознание, насколько уязвим человек. Но я знала, куда иду. Поэтому сразу же договорились с мужем: если один из нас погибнет, другой вернется в пункт постоянной дислокации отделения, чтобы не рисковать жизнью и не оставить ребенка сиротой".

В интервью Ukraina.com рассказывает, как борется с сексизмом в армии и гражданской жизни, и сколько нужно сил, чтобы слово "военная" имело такой же вес, что и "военный". Имеет два боевых знака отличия. А позывной "Оса" получила за острый язык, которым пользуется в случае недвусмысленных насмешек. Коллеги с удовольствием предупреждают об этом новых побратимов.

Безымянный (имя и фамилия засекречены), 19-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины. Используя ручные зенитные ракеты он сбил шесть российских самолетов и одну крылатую ракету. За это он награжден звездой Героя Украины, о чем объявил начальник оперативного управления Национальной гвардии Украины.

Переведено из Газеты Выборчей от 12 августа 2022 г.