Генерал Тарнавский заявил об успехах ВСУ на Таврическом направлении
Украинские силы продвигаются вперед на Таврическом направлении
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Есть продвижение вперед и движение продолжается. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1475 огневых задач", - пишет Тарнавский.
Были ликвидированы (прим. - убиты) 46 россиян, 123 ранены, еще двое взяты в плен. Уничтожены 28 единиц военной техники РФ: 2 танка, 11 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 единица средств ПВО, 2 БПЛА, 7 единиц автомобильной техники.
Также были уничтожены 3 российских склада боеприпасов.
- 7 августа украинские военные из 47-й бригады "приземлили" рашистский вертолет в Запорожской области.
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