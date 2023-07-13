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Генерал Тарнавский: Украина уже получила кассетные боеприпасы от США

13 июля, 2023 четверг
15:43
Война с Россией

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский подтвердил получение Украиной кассетных боеприпасов от США

Об этом он сказал CNN .

"Мы только что их (кассетные боеприпасы, - ред.) получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя", - сказал генерал.

"Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, у нас будет преимущество", - добавил Тарнавский.

"Высшее руководство будет определяться с участками территории, где это может быть использовано", – сказал генерал, отметив, что "это очень мощное оружие".

По его словам, ВСУ будут соблюдать ограничения в использовании этих снарядов, а именно не будут применять их в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 года Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

Новости
Украина
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