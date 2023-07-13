Генерал Тарнавский: Украина уже получила кассетные боеприпасы от США

Об этом он сказал CNN .

"Мы только что их (кассетные боеприпасы, - ред.) получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя", - сказал генерал.

"Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, у нас будет преимущество", - добавил Тарнавский.

"Высшее руководство будет определяться с участками территории, где это может быть использовано", – сказал генерал, отметив, что "это очень мощное оружие".

По его словам, ВСУ будут соблюдать ограничения в использовании этих снарядов, а именно не будут применять их в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.