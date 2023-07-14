Генерал Тарнавский объяснил причину скромных успехов ВСУ на юге
Генерал Александр Тарнавский заявил, что скромные успехи украинских войск во время широкомасштабных наступательных действий, в частности на юге, вызваны хорошей подготовкой россиян к этим событиям
Об этом он рассказал в интервью CNN.
По словам Тарнавского, предполагалось, что контрнаступление должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, а также захватом отдельных рубежей, отдельных объектов, объектов нападения. В результате должно быть достижение какой-либо цели.
"Это успешно, но не настолько, как хотелось бы каждому из нас", – сказал Тарнавский.
По его мнению, есть простая причина отставания контрнаступления Украины. Он объясняет это тем, что "россияне достаточно мощно подготовились к этому событию". Так, генерал рассказывает, что российские приготовления были сосредоточены вокруг огромных, тщательно засеянных минных полей, что затрудняло передвижение украинской техники. Также это превращало ее в цели для российских атак. В то же время вручную разминирование не удавалось делать, поскольку это трудоемко и опасно.
"Они сделали очень плотное комплексное минирование с использованием минных полей, осколочно-фугасных боеголовок и прямой установки мощных фугасов, которые находятся в районах прохождения техники и личного состава", - поделился Тарнавский.
Он добавил, что летом Украина планирует достичь прогресса вдоль южного фронта. Сейчас, пока украинские войска пытаются пройти сквозь минные поля, продолжаются постоянные артобстрелы с обеих сторон.
"Это как в боксе, мы держим соперника на расстоянии вытянутой руки. Мы не подпускаем их близко. почему ближний бой - это совсем другое дело. Следовательно, на больших дистанциях мы эффективно побеждаем", - подытожил Тарнавский.
- 14 июля стало известно, что Силы обороны на Мелитопольском направлении через неделю продвинулись на юг и юго-восток на 1700 м.
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