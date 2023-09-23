Генерал Тарнавский назвал цель-минимум контрнаступления ВСУ на юге

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает CNN.

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении. Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

По словам украинского генерала, большой прорыв ВСУ в этом контрнаступлении произойдет после Токмака. Он добавил, что сейчас россияне полагаются на глубину своей линии обороны там.

"Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ", - заявил Тарнавский.