Генерал Тарнавский назвал цель-минимум контрнаступления ВСУ на юге
Наибольший прорыв в этом контрнаступлении еще впереди. Для этого украинским войскам нужно дойти до Токмака, что является задачей-минимумом контрнаступления.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает CNN.
Украинские войска продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении. Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.
По словам украинского генерала, большой прорыв ВСУ в этом контрнаступлении произойдет после Токмака. Он добавил, что сейчас россияне полагаются на глубину своей линии обороны там.
"Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ", - заявил Тарнавский.
- Также генерал Тарнавский заявил , что зима не помешает украинскому контрнаступлению, ведь большинство боевых продвижений сейчас проходят в пешем формате.
- Накануне стало известно, что тяжелая техника ВСУ впервые преодолела российские укрепления первой линии Суровикина в районе села Вербовое в Запорожской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.51 Покупка 37.51Продажа 38.26
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное