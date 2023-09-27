Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
В среду, 27 сентября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
Об этом генерал Александр Тарнавский написал в своем телеграмм-канале.
"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", - пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".
Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсона и Запорожской области до Авдеевки Донецкой области.
- В среду, 27 сентября, президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор и заявил о продвижении украинских войск в Донецком направлении.
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