Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении

Об этом генерал Александр Тарнавский написал в своем телеграмм-канале.

"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", - пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсона и Запорожской области до Авдеевки Донецкой области.