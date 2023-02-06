Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне раньше времени. Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе являются препятствием для врага", - пояснил он.



"Продуманная система инженерных заграждений, в сочетании с природным ландшафтом, превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов", - добавил Сырский.

Он подчеркнул, что ВСУ используют все возможности, чтобы "уничтожать лучшие подразделения противника".