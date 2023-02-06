Генерал Сырский рассказал, благодаря чему Бахмут стал для россиян "неприступной крепостью"
Бахмут Донецкой области стал неприступной крепостью для россиян благодаря природному ландшафту и инженерному оборудованию. ВСУ используют все возможности для обороны
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
"Бахмутский район и сам город нами готовились к обороне раньше времени. Эта местность имеет определенные особенности рельефа. Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе являются препятствием для врага", - пояснил он.
"Продуманная система инженерных заграждений, в сочетании с природным ландшафтом, превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов", - добавил Сырский.
Он подчеркнул, что ВСУ используют все возможности, чтобы "уничтожать лучшие подразделения противника".
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заверил , что ВСУ не сдадут Бахмут.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 42.44Продажа 43.4
- Актуальное
- Важное