О почти полном обеспечении оружием заявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время слушаний в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США 26 апреля, пишет NV.

Каволь заявил, что Украина и ее западные союзники подсчитали, сколько техники понадобится Киеву для контрнаступления, после чего партнеры Украины начали ее поставки. Генерал сообщил, что в Украину уже поступило более 98% обещанной боевой техники, а также отметил щедрость союзников в поставках танков и боевых бронированных машин.

"Я абсолютно уверен, что мы доставили необходимый им материал, и мы продолжим работать над поддержкой их операций", - сказал Каволи.

По словам Каволи, результаты имитационных боевых игр, проведенных совместно с украинцами, свидетельствуют о том, что силы Киева находятся "в хорошей позиции" для успешного контрнаступления против российских войск, оккупировавших территорию Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эти цифры в эфире телемарафона. Он согласился, что того оружия, которое сейчас поступает в Украину достаточно для "определенных действий", но подчеркнул, что "оружия никогда не бывает достаточно, когда у тебя такой враг, как РФ".

"На мой взгляд, 98% - это слишком [большая цифра]. Но он [Каволи] исходит из определенной математики... Техники должно быть гораздо больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. И ЕС, и мы пытаемся решить эту проблему", - сказал Подоляк.