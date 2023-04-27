Генерал США заверил, что ВСУ получили 98% вооружения, необходимого для контрнаступления: в ОП прокомментировали
ВСУ получили почти всю военную технику, необходимую для успешного контрнаступления, в Офисе президента Украины отметили дефицит боеприпасов
О почти полном обеспечении оружием заявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время слушаний в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США 26 апреля, пишет NV.
Каволь заявил, что Украина и ее западные союзники подсчитали, сколько техники понадобится Киеву для контрнаступления, после чего партнеры Украины начали ее поставки. Генерал сообщил, что в Украину уже поступило более 98% обещанной боевой техники, а также отметил щедрость союзников в поставках танков и боевых бронированных машин.
"Я абсолютно уверен, что мы доставили необходимый им материал, и мы продолжим работать над поддержкой их операций", - сказал Каволи.
По словам Каволи, результаты имитационных боевых игр, проведенных совместно с украинцами, свидетельствуют о том, что силы Киева находятся "в хорошей позиции" для успешного контрнаступления против российских войск, оккупировавших территорию Украины.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал эти цифры в эфире телемарафона. Он согласился, что того оружия, которое сейчас поступает в Украину достаточно для "определенных действий", но подчеркнул, что "оружия никогда не бывает достаточно, когда у тебя такой враг, как РФ".
"На мой взгляд, 98% - это слишком [большая цифра]. Но он [Каволи] исходит из определенной математики... Техники должно быть гораздо больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. И ЕС, и мы пытаемся решить эту проблему", - сказал Подоляк.
- Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что контрнаступление Вооруженных Сил Украины, которого все ждут, уже "тихонько идет". На данном этапе защитники трудятся над уничтожением ресурсов и возможностей врага.
- Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил , что контрнаступление ВСУ начнется после 2 мая – когда закончатся дожди.
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