Генерал США прогнозирует, что ВСУ освободят Крым до лета
Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже летом следующего года
Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью "Радио Свобода".
По его словам, если ВСУ начнут освобождать Херсонскую область все ближе к Крыму, то они смогут применить дальнобойную артиллерию для уничтожения российских целей на полуострове. С этим отлично справятся HIMARS.
"И как только они (ВСУ. – ред.) начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и пунктам хранения или материально-технического обеспечения и военно-морским объектам в Крыму, то я думаю, что Крым становится непригодным для обороны россиян. И именно поэтому, я считаю, Украина уволит Крым до лета", - заявил Ходжес.
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов спрогнозировал освобождение Херсона до конца ноября.
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