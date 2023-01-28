Генерал США приказал подчиненным готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - NBC
Генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года
Об этом сообщает NBC News.
"Я надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году", - отмечает Миннихан.
Отмечается, что генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку. В ней он отметил, что поскольку и на Тайване, и в США пройдут президентские выборы в 2024 году, США будут "отвлекаться", а у президента Китая Си Цзиньпина будет возможность атаковать Тайвань.
Кроме того, в записке генерал изложил свои цели подготовки, в том числе создание "укрепленной, готовой, интегрированной и объединенной маневровой группы Объединенных сил, готовой бороться и побеждать внутри первой островной цепи".
Записка адресована всем командирам авиационных крыльев Командования воздушной мобильности и другим оперативным командующим ВВС и предписывает им доложить Миннихану обо всех основных усилиях по подготовке к битве с Китаем до 28 февраля.
Известно, что командование воздушной мобильности насчитывает около 50 тысяч военнослужащих и почти 500 самолетов и отвечает за транспортировку и дозаправку.
- 9 января военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.
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