Генерал США Марк Милли официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну

Об этом сообщает The Guardian.

В пятницу, 29 сентября, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ушел в отставку после четырех лет пребывания на этом посту.

Джо Байден назвал генерала Марка Милли "непреклонным перед лицом опасности" после того, как было объявлено о его отставке.

"Марко, ваше партнерство было для меня бесценным", - сказал Байден.

Во время церемонии на объединенной базе Майер Хендерсон-Холл вблизи Вашингтона с марширующими оркестрами и корпусом дудок и барабанов в красном мундире Милли передал командование эксголовнокомандующему американскими Военно-воздушными силами Чарльзу К. Брауну.

В период пребывания Милли в должности было убийство лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году и предоставление военной помощи в защите Украины от вторжения России в феврале 2022 года.

Будучи решительным поклонником защиты Украины от российских войск, Милли выступал за отправку в Киев оружия на миллиарды долларов.

Ранее он критиковал Москву за развертывание "кампании террора" против мирного населения в Украине, в том числе путем нападения на гражданскую инфраструктуру в рамках своей военной стратегии.