Генерал США Марк Милли официально передал свои полномочия преемнику генералу Чарльзу Брауну
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ушел в отставку после четырех лет пребывания на этом посту. Его преемником стал эксголовнокомандующий американскими Военно-воздушными силами Чарльз Браун
Об этом сообщает The Guardian.
В пятницу, 29 сентября, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ушел в отставку после четырех лет пребывания на этом посту.
Джо Байден назвал генерала Марка Милли "непреклонным перед лицом опасности" после того, как было объявлено о его отставке.
"Марко, ваше партнерство было для меня бесценным", - сказал Байден.
Во время церемонии на объединенной базе Майер Хендерсон-Холл вблизи Вашингтона с марширующими оркестрами и корпусом дудок и барабанов в красном мундире Милли передал командование эксголовнокомандующему американскими Военно-воздушными силами Чарльзу К. Брауну.
В период пребывания Милли в должности было убийство лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году и предоставление военной помощи в защите Украины от вторжения России в феврале 2022 года.
Будучи решительным поклонником защиты Украины от российских войск, Милли выступал за отправку в Киев оружия на миллиарды долларов.
Ранее он критиковал Москву за развертывание "кампании террора" против мирного населения в Украине, в том числе путем нападения на гражданскую инфраструктуру в рамках своей военной стратегии.
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Во вторник, 26 сентября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с американскими генералами Марком Милли и Чарльзом Брауном.
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