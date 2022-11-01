Об этом Ходжес заявил в интервью Голосу Америки.

"Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией, конечно же, включая Крым. Я ожидаю, что это произойдет к лету следующего года. Но еще перед этим, до конца этого года, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой она находилась в феврале. А затем начнут рассматривать необходимые шаги для подготовки к освобождению Крыма", - сказал Ходжес.

Он добавил, что зимой украинские военные будут иметь преимущество над российскими оккупантами.

"Украинская армия действует внутри своей страны и имеет дружественную им территорию как тыл. Кроме того, 50 стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны. Это включает зимнюю униформу и оборудование. В то время как российская система снабжения истощена, сейчас они бросают на войну людей, которые не готовы, не обучены и не дисциплинированы. Это лишь добавит им трудности", - уверен Ходжес.

29 октября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что операция по увольнению Херсона может продолжаться до конца ноября .

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