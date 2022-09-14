Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на заявление Ходжеса.

"Если мы не подготовимся к такой возможности, как мы не подготовились к распаду Советского Союза, это может создать огромную нестабильность в нашей геополитике".

Он подчеркнул, что руководство России переживает кризис доверия, а выявленные во время войны с Украиной слабости РФ, скорее всего, приведут к началу конца. Крах страны, которая охватывает более 120 этнических групп, сначала может быть постепенным, но скоро может превратиться в несколько неконтролируемый.

Генерал Бен Ходжес добавил, что есть, по меньшей мере, три фактора, которые могут привести к распаду РФ.

Во-первых, это падение внутреннего доверия к российской армии, традиционно являвшейся основой легитимности Кремля. Российские мужчины, когда-то соблазненные размерами зарплат в армии, избегают массовой вербовки. Это обострило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других стран в отдаленных регионах – групп, которые легче всего использовать как пушечное мясо. По словам генерала, если чеченцы, например, решат развязать еще одну войну за независимость, Путин не найдет военных ресурсов для борьбы с ними. Отсутствие реакции со стороны руководства повлечет за собой ряд подобных восстаний по стране.

Во-вторых, российская экономика из-за потери энергетических рынков, ранее компенсировавших отсутствие современной промышленности в РФ, не сможет поддерживать население в 144 млн.

Третий фактор – малонаселенность России относительно территорий, которыми располагает страна.

"Эти цифры усложняют достижение гражданской солидарности в лучшие времена, но сейчас, когда метрополия находится в слабой позиции, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться", – добавил Ходжес.

По его словам, в совокупности эти дилеммы представляют очень серьезный вызов для Запада.

"Если вы сделаете это неправильно, мы можем столкнуться с катастрофой. Наша неспособность подготовиться к последнему распаду России около 30 лет назад и внутренним проблемам в РФ, вероятно, привели к президентству Путина. Мы не можем рисковать быть неготовыми во второй раз", - подчеркнул он.

13 июля в Кремле ответили на призывы к полной мобилизации войны на Украине. Песков заявил, что мобилизация не на повестке дня в России, несмотря на успехи Украины. Также он призвал россиян осторожно высказываться о войне

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