Генерал США Ходжес опубликовал карту с планом нейтрализации войск РФ в Крыму
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес обнародовал карту с планом нейтрализации российских войск в оккупированном Крыму
Карту Ходжес перепостил в Twitter.
"Великолепная карта, показывающая, как высокоточные удары большой дальности могут сделать Крым непригодным для российских войск. Скептики по Крыму предполагают, что для этого нужна дорогостоящая широкомасштабная сухопутная атака, но прежде всего приоритетом является сделать Крым непригодным для России. Силы спецопераций и другие внесут свой вклад", - написал Ходжес.
Генерал в отставке пояснил, что это поможет перерезать материально-техническое обеспечение Крыма, а ежедневные удары по высокоточным боеприпасам по авиации и черноморскому флоту подготовят боевое пространство для наземного похода.
"Ежедневными высокоточными ударами необходимо "отгонять" Черноморский флот от Севастополя. То же касается российских военно-воздушных сил в Саках и т.д. Затем некоторые цели поразить беспилотниками. Сухопутные же войска могут прийти позже", - изложил план Ходжес.
- 21 января Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.
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