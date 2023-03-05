Генерал США Ходжес объяснил, почему Украине следует деоккупировать Крым раньше Донбасса
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украине необходимо сначала деоккупировать Крым, а затем освобождать Донбасс
Об этом Ходжес заявил в интервью ТСН.Неделя, сообщает УНИАН.
По словам американского генерала в отставке, Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия будет оккупировать Крым.
"Самое важное - освободить Крым. Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия будет оккупировать Крым. Мир не будет инвестировать в восстановление Украины, пока не будет полных гарантий безопасности, а это предполагает, что Россия больше не оккупирует Крым. То есть Россия будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовому морю и оттуда. Так, как она делает это сейчас. И, конечно, Россия будет перекрывать морские пути в Одессу и из Одессы. Это значит, что основные усилия должны быть сосредоточены на освобождении Крыма", - рассказал Ходжесы.
Он рекомендовал Генштабу ВСУ и украинским властям четко определиться с тем, что Донбасс важен, но цель - это Крым.
"Как минимум, нужно сделать вооруженные силы России несостоятельными. Чтобы черноморский флот не мог больше находиться в Крыму. Чтобы российские ВВС не могли там оставаться. Чтобы не смогли оттуда запускать дроны. Как вам это сделать? Высокоточные удары с больших дистанций. Я бы рекомендовал Генштабу и правительству в Киеве четко определиться с тем, что Крым - это цель. Донбасс важен. Но пусть россияне продолжают убивать себя на Донбассе, пока украинцы собирают силы для освобождения Крыма. И давайте сосредоточимся на том, что нужно для того, чтобы это сделать ", – призвал Ходжес.
Он посоветовал в мае-июне бросать новые подразделения, которые готовит Украина не в район Бахмута, а в направлении Мелитополя и Мариуполя.
"Думаю, в мае-июне вооруженные формирования, которые готовит сейчас Украина, нужно бросать не в середину битвы за Бахмут, а разумно направить в направлении Мелитополя и Мариуполя, чтобы обрубить сухопутный мост. А затем вы можете подтянуть больше HIMARS и начать наносить удары по Севастополю, Джанкою, Сакам, по всем этим местам. Тогда для россиян будет почти невозможным оставаться там. Так Украина может победить", - подчеркнул Ходжес.
- 21 января Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.
- 28 февраля Ходжес обнародовал карту с планом нейтрализации российских войск во временно оккупированном Крыму.
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