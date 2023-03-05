Об этом Ходжес заявил в интервью ТСН.Неделя, сообщает УНИАН.

По словам американского генерала в отставке, Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия будет оккупировать Крым.

"Самое важное - освободить Крым. Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия будет оккупировать Крым. Мир не будет инвестировать в восстановление Украины, пока не будет полных гарантий безопасности, а это предполагает, что Россия больше не оккупирует Крым. То есть Россия будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовому морю и оттуда. Так, как она делает это сейчас. И, конечно, Россия будет перекрывать морские пути в Одессу и из Одессы. Это значит, что основные усилия должны быть сосредоточены на освобождении Крыма", - рассказал Ходжесы.

Он рекомендовал Генштабу ВСУ и украинским властям четко определиться с тем, что Донбасс важен, но цель - это Крым.

"Как минимум, нужно сделать вооруженные силы России несостоятельными. Чтобы черноморский флот не мог больше находиться в Крыму. Чтобы российские ВВС не могли там оставаться. Чтобы не смогли оттуда запускать дроны. Как вам это сделать? Высокоточные удары с больших дистанций. Я бы рекомендовал Генштабу и правительству в Киеве четко определиться с тем, что Крым - это цель. Донбасс важен. Но пусть россияне продолжают убивать себя на Донбассе, пока украинцы собирают силы для освобождения Крыма. И давайте сосредоточимся на том, что нужно для того, чтобы это сделать ", – призвал Ходжес.

Он посоветовал в мае-июне бросать новые подразделения, которые готовит Украина не в район Бахмута, а в направлении Мелитополя и Мариуполя.

"Думаю, в мае-июне вооруженные формирования, которые готовит сейчас Украина, нужно бросать не в середину битвы за Бахмут, а разумно направить в направлении Мелитополя и Мариуполя, чтобы обрубить сухопутный мост. А затем вы можете подтянуть больше HIMARS и начать наносить удары по Севастополю, Джанкою, Сакам, по всем этим местам. Тогда для россиян будет почти невозможным оставаться там. Так Украина может победить", - подчеркнул Ходжес.