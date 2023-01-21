Генерал США Ходжес назвал ключевое условие освобождения Крыма летом 2023 года
Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты
Об этом Ходжес заявил в интервью NV .
"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", - сказал Ходжес.
Он подчеркнул, что оккупированный полуостров является решающей для Украины территорией в войне с Россией.
"Украинское командование делает очень хорошую работу, я вообще увлечен тем, как они ведут эту военную кампанию, как их подход основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-то на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании, потому что для вас важен Крым. Крым — решающая территория для вас", - подчеркнул бывший командующий войсками США в Европе.
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2 января Бен Ходжес заявил, что Украина может вернуть оккупированный Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения западных санкций против России.
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