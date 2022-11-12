Генерал США Ходжес дал прогноз, когда ВСУ деоккупируют Мелитополь и Мариуполь
Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что уже в январе ВСУ деоккупируют Мелитополь и Мариуполь
Об этом Ходжес написал в Twitter.
"HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в радиусе. Это ухудшит российскую оборону, поэтому "левое крыло" контрнаступления займет Мариуполь и Мелитополь до января. Затем начинается решающий этап кампании... освобождение Крыма", - считает экскомандующий американскими войсками. Европе Бен Ходжес.
- 8 ноября Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже летом следующего года.
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