Генерал США Ходжес дал прогноз, когда ВСУ деоккупируют Мелитополь и Мариуполь

Об этом Ходжес написал в Twitter.

"HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в радиусе. Это ухудшит российскую оборону, поэтому "левое крыло" контрнаступления займет Мариуполь и Мелитополь до января. Затем начинается решающий этап кампании... освобождение Крыма", - считает экскомандующий американскими войсками. Европе Бен Ходжес.

8 ноября Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже летом следующего года.

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