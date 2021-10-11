Генерал СБУ Кононенко подал в Службу безопасности заявление о разглашении Зеленским государственной тайны по делу "вагнергейта"

"Одним из ключевых вопросов последнего времени является слияние спецоперации украинских спецслужб по задержанию членов частной военной компании "Вагнера". Власть делает все, чтобы уйти от ответа на вопрос, была государственная измена или не было. Блокируется работа временной следственной комиссии Верховной Рады, и мы есть все основания говорить о том, что власть делает все, чтобы истину в этом деле мы не узнали никогда ", - отметил Кононенко.

"Владимир Зеленский как минимум трижды сказал, что лично он передал президенту Беларуси Александру Лукашенко информацию о пребывании в его стране членов ЧВК "Вагнер". То есть он разгласил информацию с ограниченным доступом", - объясняет Виктор Кононенко.

"По своей должности Владимир Зеленский является секретоносителям. Он действительно имеет доступ к секретной информации. Он действительно может заслушивать и отдавать указания руководителям специальных служб. Но в любом случае он не разглашать эту информацию третьим лицам", - объясняет генерал СБУ.

"Согласно статье 328 Уголовного кодекса Украины сам факт разглашения секретной информации секретоносителям, тех данных, которые стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, является законченным составом преступления. У нас есть все основания полагать, что на сегодняшний день Владимир Зеленский совершил преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим мы сегодня пришли к СБУ подать соответствующее заявление ", - резюмирует Кононенко.

"Власть всегда должна помнить о неотвратимости наказания за нарушение закона", - резюмирует Кононенко.