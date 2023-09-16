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Эксклюзив

Генерал Романенко рассказал, какое оружие получит Украина в ближайшее время

16 сентября, 2023 суббота
10:23
Война с Россией

Генерал, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко сообщил, что до конца этого месяца состоится решение по поставке Украине ракет ATACMS

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Для продвижения ВСУ вперед на линии фронта нужны соответствующие мощности поражения. Уже сдвинулся с места вопрос о Taurus и ATACMS. К концу этого месяца состоится решение по поставкам ATACMS, и в этом решении нам уже во второй раз помогают немцы. Наши союзники вынуждены реагировать на заявления лидера КНДР по поставкам России систем залпового огня", - подчеркнул Романенко.

По словам генерала, есть вероятность того, что шведские самолеты появятся в Украине скорее американских.

"В вопросе авиации тоже есть сдвиги. Генерал Нацгвардии США заявил, что овладеть самолетами можно за три месяца. Но впереди идут шведы, потому что обучение украинских пилотов и инженерно-технического состава прошло за два месяца, и сейчас учатся дальше. Истребители Gripen и F-16 достаточно близки. Gripen более неприхотлив. Шведы его разрабатывали близким к условиям, которые есть в Украине. Есть вероятность того, что шведские самолеты появятся скорее американских", - отметил Романенко.

  • 7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
  • 9 сентября стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.
  • 12 сентября сообщалось, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, которые сразу оснащены кассетными боеприпасами.
  • 15 сентября The Wall Street Journal написал, что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью



 

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