Генерал Романенко рассказал, какое оружие получит Украина в ближайшее время
Генерал, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко сообщил, что до конца этого месяца состоится решение по поставке Украине ракет ATACMS
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Для продвижения ВСУ вперед на линии фронта нужны соответствующие мощности поражения. Уже сдвинулся с места вопрос о Taurus и ATACMS. К концу этого месяца состоится решение по поставкам ATACMS, и в этом решении нам уже во второй раз помогают немцы. Наши союзники вынуждены реагировать на заявления лидера КНДР по поставкам России систем залпового огня", - подчеркнул Романенко.
По словам генерала, есть вероятность того, что шведские самолеты появятся в Украине скорее американских.
"В вопросе авиации тоже есть сдвиги. Генерал Нацгвардии США заявил, что овладеть самолетами можно за три месяца. Но впереди идут шведы, потому что обучение украинских пилотов и инженерно-технического состава прошло за два месяца, и сейчас учатся дальше. Истребители Gripen и F-16 достаточно близки. Gripen более неприхотлив. Шведы его разрабатывали близким к условиям, которые есть в Украине. Есть вероятность того, что шведские самолеты появятся скорее американских", - отметил Романенко.
- 7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
- 9 сентября стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.
- 12 сентября сообщалось, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, которые сразу оснащены кассетными боеприпасами.
- 15 сентября The Wall Street Journal написал, что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью
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