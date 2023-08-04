Генерал Романенко объяснил, стоит ли рассчитывать, что у РФ закончатся ракеты
Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010), отметил, что враг имеет потенциал производить ракеты: российский ВПК работает круглосуточно, контрабандой поступают запчасти
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В РФ увеличили производство ракет, перевели предприятия военно-промышленного комплекса на круглосуточный режим работы, включая субботу. Также россияне получают контрабандой запасные части от Ирана и Северной Кореи. Современное производство различных типов ракет в России выросло от 10-15 в месяц до 40 -50", - заметил генерал.
Игорь Романенко подчеркнул, что такое количество производимых ракет в РФ не покрывает расходов российских войск.
"Однако мы видим, что противнику хватает ракет наносить удары. Соответственно, нам нужно укреплять не только противовоздушную оборону, но и противоракетную. Уже себя хорошо показали комплексы Patriot. Надеемся, что так же эффективны будут SAMP/T. Понимаем, что враг имеет потенциал производить ракеты, поэтому с этим надо бороться. А именно, бить не по атакующим с воздуха средствам воздушного нападения, а нам нужны средства для уничтожения пусковых установок, кораблей, подводных лодок, морских баз, авиации", - пояснил Романенко.
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