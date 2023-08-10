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Генерал Романенко объяснил, почему противник активизировался на Купянском направлении

10 августа, 2023 четверг
11:29
Война с Россией

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, отметил, что 100-тысячная вражеская группировка на Купянском направлении имеет кратчайшие логистические пути обеспечения

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Есть несколько причин, почему российские войска активизировались на Купянском направлении. С военной точки зрения логистика для обеспечения враждебных частей и подразделений на этом направлении имеет кратчайшие пути. То есть там ближе расстояние от границ России, откуда все может заходить. Кроме того, мы помним, что сам Харьков, как сакральный город для Путина, соответственно, и это направление принципиально в военно-политическом плане для агрессора. Поэтому противник пытается организовывать наступательные действия на востоке нашей страны", - пояснил генерал-лейтенант.

Игорь Романенко добавил, что на востоке врагом была сформирована группировка численностью более 100 тыс.

"А месяц назад российские войска начали действовать на направлениях Лиманском, Купянском, Кременной и Сватовом. Хотя возле Сватового наши защитники дали врагу отпор и возобновили свои позиции. На других направлениях ситуация непростая, идут ожесточенные бои. Самая тяжелая ситуация именно на Купянском направлении, поэтому там недавно работал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. На данный момент продвижение противника остановлено", - отметил Романенко.

  • По данным Генштаба ВСУ , на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. За последние сутки РФ нанесла авиационных ударов в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кучеривка, Купянск Харьковской области.
  • 8 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении.
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