Генерал Романенко объяснил, почему противник активизировался на Купянском направлении

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Есть несколько причин, почему российские войска активизировались на Купянском направлении. С военной точки зрения логистика для обеспечения враждебных частей и подразделений на этом направлении имеет кратчайшие пути. То есть там ближе расстояние от границ России, откуда все может заходить. Кроме того, мы помним, что сам Харьков, как сакральный город для Путина, соответственно, и это направление принципиально в военно-политическом плане для агрессора. Поэтому противник пытается организовывать наступательные действия на востоке нашей страны", - пояснил генерал-лейтенант.

Игорь Романенко добавил, что на востоке врагом была сформирована группировка численностью более 100 тыс.

"А месяц назад российские войска начали действовать на направлениях Лиманском, Купянском, Кременной и Сватовом. Хотя возле Сватового наши защитники дали врагу отпор и возобновили свои позиции. На других направлениях ситуация непростая, идут ожесточенные бои. Самая тяжелая ситуация именно на Купянском направлении, поэтому там недавно работал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. На данный момент продвижение противника остановлено", - отметил Романенко.