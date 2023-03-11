Генерал-полковник Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ "уже не за горами"
Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оборона Бахмута необходима для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое "уже не за горами"
Об этом сообщают Сухопутные войска в телеграмме.
Там сообщили, что Сырский продолжает работу на фронте и находится на его важнейших участках вместе со своими подразделениями.
По словам командующего Восточной группировкой войск, украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать Бахмут. Для обороны города привлечены силы и ресурсы, которые не позволяют противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.
"Настоящие герои сейчас – это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт, и не жалея ни себя, ни врагов наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами" – сказал Сырский.
Отмечается, что он постоянно контролирует оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по содержанию Бахмута под украинским контролем.
- 3 марта Александр Сырский посетил Бахмут , где обсудил с командирами усиление обороноспособности подразделений на линии фронта.
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