Об этом сообщают Сухопутные войска в телеграмме.

Там сообщили, что Сырский продолжает работу на фронте и находится на его важнейших участках вместе со своими подразделениями.

По словам командующего Восточной группировкой войск, украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать Бахмут. Для обороны города привлечены силы и ресурсы, которые не позволяют противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.

"Настоящие герои сейчас – это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт, и не жалея ни себя, ни врагов наносят ему максимальные потери. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами" – сказал Сырский.

Отмечается, что он постоянно контролирует оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по содержанию Бахмута под украинским контролем.